Avustralya'da 100 yıl sonra bir ilk: Sınırı kapattılar
Avustralya'da corona virüste ikinci dalga endişesi nedeniyle Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletleri arasındaki sınır 100 yıl sonra kapatıldı. Sınır en son 1918 yılındaki İspanyol salgını sırasında kapatılmıştı.
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ntv.com.tr 06.07.2020 - 11:26| Son Güncelleme : 06.07.2020 - 11:56
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