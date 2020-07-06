Avustralya'da 100 yıl sonra bir ilk: Sınırı kapattılar

Avustralya'da corona virüste ikinci dalga endişesi nedeniyle Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletleri arasındaki sınır 100 yıl sonra kapatıldı. Sınır en son 1918 yılındaki İspanyol salgını sırasında kapatılmıştı.

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ntv.com.tr 06.07.2020 - 11:26

ntv.com.tr Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını Avustralya'da etkisini göstermeye devam ediyor.

Ülkede ilk vakalar şubat ayında tespit edilmişti. Mayıs ayına gelindiğinde günlük vaka sayıları 10'un altına gerilemişti.

Ancak Haziran ayının sonlarına doğru vaka sayıları yeniden artış göstermeye başladı.

Son olarak ülkenin en kalabalık şehirlerinden biri olan Melbournde günlük vaka sayıları 100'ün üzerine çıkınca yetkililer harekete geçti.

İkinci dalga korkusu nedeniyle ülkenin en kalabalık eyaletleri olan Victoria ve Yeni Güney Galler arasındaki sınırlar kapatıldı.

Böylece iki eyalet arasındaki sınır 100 yıl sonra ilk defa kapatılmış oldu. 1918 yılında başlayan İspanyol gribi salgını nedeniyle iki eyalet arasındaki sınır kapatılmıştı.

Sınır kapama kararının 30 yıl sonra resesyona girme tehlikesi altında olan Avustralya ekonomisini kötü etkileyecek.

Ülkede şimdiye kadar 8 bin 500 corona virüs vakası tespit edildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle 106 kişi hayatını kaybetti.