Avustralya'da alarm: 323 şişe "ölümcül virüs" kayboldu!

Avustralya'nın Queensland eyaletinde, halk sağlığı laboratuvarında Hendra, Lyssavirus ve Hantavirus’a ait 323 şişe ölümcül virüs kayboldu.

Queensland Halk Sağlığı Viroloji Laboratuvarı’ndan kaybolan virüs örnekleri henüz bulunamadı. Queensland Sağlık Bakanı Tim Nicholls, bu durumu "ciddi bir biyogüvenlik protokolü ihlali" olarak tanımlayarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.