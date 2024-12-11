Avustralya'da alarm: 323 şişe "ölümcül virüs" kayboldu!

Avustralya'nın Queensland eyaletinde, ölümcül Hendra, Lyssavirus ve Hantavirus'a ait 323 şişe virüs kayboldu. Sağlık Bakanı Tim Nicholls, olayı ciddi bir biyogüvenlik ihlali olarak nitelendirerek soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kaybolan örneklerin halk sağlığı için minimal risk oluşturduğu belirtilirken, laboratuvar prosedürlerinin gözden geçirileceği açıklandı.

Avustralya'da alarm: 323 şişe "ölümcül virüs" kayboldu! - 1

Avustralya'nın Queensland eyaletinde, halk sağlığı laboratuvarında Hendra, Lyssavirus ve Hantavirus’a ait 323 şişe ölümcül virüs kayboldu.

Queensland Halk Sağlığı Viroloji Laboratuvarı’ndan kaybolan virüs örnekleri henüz bulunamadı. Queensland Sağlık Bakanı Tim Nicholls, bu durumu "ciddi bir biyogüvenlik protokolü ihlali" olarak tanımlayarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Avustralya'da alarm: 323 şişe "ölümcül virüs" kayboldu! - 2

ÖNLEMLER ALINDI

Yetkililer, benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için laboratuvar prosedürlerinin yeniden gözden geçirilmesi, personel eğitimi ve izin denetimleri gibi önlemler alındığını duyurdu. Ayrıca, laboratuvar çalışanlarının denetimlerinin artırılacağı ifade edildi.

Avustralya'da alarm: 323 şişe "ölümcül virüs" kayboldu! - 3

KAYIP ÖRNEKLER İMHA EDİLMİŞ OLABİLİR 

Queensland Baş Sağlık Yetkilisi Dr. John Gerrard, kaybolan virüs örneklerinin halk sağlığı için minimal bir risk oluşturduğunu belirtti. Dr. Gerrard, bu örneklerin düşük sıcaklıklarda saklanmadığı takdirde hızla bozulabileceğini ve enfekte edici özelliklerini kaybedebileceğini ifade etti.

Avustralya'da alarm: 323 şişe "ölümcül virüs" kayboldu! - 4

Kayıp örneklerin muhtemelen otoklavlama yöntemiyle imha edildiğini ancak bunun kaydedilmemiş olabileceği ihtimali de gündemde.

Avustralya'da alarm: 323 şişe "ölümcül virüs" kayboldu! - 5

Dr. Gerrard, son beş yılda Queensland’de Hendra ya da Lyssavirus enfeksiyonlarına rastlanmadığını ve Hantavirus’un Avustralya'da hiç görülmediğini belirterek, halkın endişelerini gidermeye yönelik açıklamalarda bulundu.

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