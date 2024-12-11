Avustralya'da alarm: 323 şişe "ölümcül virüs" kayboldu!
Avustralya'nın Queensland eyaletinde, ölümcül Hendra, Lyssavirus ve Hantavirus'a ait 323 şişe virüs kayboldu. Sağlık Bakanı Tim Nicholls, olayı ciddi bir biyogüvenlik ihlali olarak nitelendirerek soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kaybolan örneklerin halk sağlığı için minimal risk oluşturduğu belirtilirken, laboratuvar prosedürlerinin gözden geçirileceği açıklandı.
Avustralya'nın Queensland eyaletinde, halk sağlığı laboratuvarında Hendra, Lyssavirus ve Hantavirus’a ait 323 şişe ölümcül virüs kayboldu.
Queensland Halk Sağlığı Viroloji Laboratuvarı’ndan kaybolan virüs örnekleri henüz bulunamadı. Queensland Sağlık Bakanı Tim Nicholls, bu durumu "ciddi bir biyogüvenlik protokolü ihlali" olarak tanımlayarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.