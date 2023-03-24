Avustralya’da yeni örümcek türü keşfedildi: Onlarca yıl hayatta kalıyor

YENİDEN KEŞİF YOLCULUĞU

Denver Doğa ve Bilim Müzesi'nde omurgalı zoolojisi kıdemli küratörü Paula Cushing ise, yeni bulunanın aksine daha önceki örneklerin hepsinin dişi örümceklere ait olduğunu söyledi. Cushing, erkek bir Euoplos dignita örneğinin türü tanımlamak için çok olduğunu belirterek, "Çoğu zaman, baktığınız şeyin bilim için yeni olup olmadığını anlamak için, örümceklerde neredeyse her zaman cinsel organları incelemeniz gerekir." diye konuştu.