Avustralya’da yeni örümcek türü keşfedildi: Onlarca yıl hayatta kalıyor

Journal of Arachnology adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, son derece nadir olan canlının Euoplos cinsine ait bir örümcek türü olduğu belirtildi.
Queensland Museum Network'te araknoloji (zoolojinin örümcekleri ve akrepleri inceleyen alt dalı) uzmanı olan çalışmanın yazarı Michael Rix, Euoplos dignita olarak adlandırılan yeni türün ilk olarak 20. yüzyılın başlarında Monto ve Eidsvold kasabaları yakınlarında keşfedildiğini, ancak araştırma eksikliği nedeniyle tanımlanmamış ve adlandırılmamış olarak kaldığını söyledi.
Rix, yıllardır Queensland Müzesi'nin koleksiyonunda sadece bir avuç Euoplos dignita örneği bulunduğunu belirterek bunların biri hariç hepsinin 1970'lerden önce toplandığını söyledi.
Denver Doğa ve Bilim Müzesi'nde omurgalı zoolojisi kıdemli küratörü Paula Cushing ise, yeni bulunanın aksine daha önceki örneklerin hepsinin dişi örümceklere ait olduğunu söyledi. Cushing, erkek bir Euoplos dignita örneğinin türü tanımlamak için çok olduğunu belirterek, "Çoğu zaman, baktığınız şeyin bilim için yeni olup olmadığını anlamak için, örümceklerde neredeyse her zaman cinsel organları incelemeniz gerekir." diye konuştu.
Bununla birlikte araştırmacılar, Euoplos dignita türünün dişilerinin kırmızı-kahverengi bir kabuğa, erkeklerinin ise bal rengi bir kabuğu olduğunu sözlerine ekledi. Türün 5 santimetreden daha fazla büyüebildiği kaydedildi.
Cushing, "Bu örümcekler oldukça havalı çünkü çok uzun yaşıyorlar. En uzun ömürlü olanı 43 yaşındaydı." dedi.