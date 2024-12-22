Avustralya'da et yiyen bakteri alarmı! Vaka sayıları fırladı
Avustralya et yiyen bakteri salgını nedeniyle alarmda. Bölgede kaydedilen enfeksiyon vakalarında son zamanlarda ciddi artış görülüyor. Semptomlar yavaş büyüyen ağrısız yumru veya yara şeklinde ortaya çıkıyor ve başlangıçta böcek ısırığıyla karıştırılabiliyor. Herkes risk grubunda bulunsa bile enfeksiyon daha çok 60 yaş üstü kişilerde görülüyor.
Avustralya'da et yiyen bakteri salgınının Melbourne banliyösünde yayılması, ülkede alarma neden oldu.