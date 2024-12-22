Avustralya'da et yiyen bakteri alarmı! Vaka sayıları fırladı

60 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERDE GÖRÜLÜYOR

Uzmanlar, her yaştan insanın risk grubunda olduğunu söylese de enfeksiyon daha çok 60 yaş üstü kişilerde görülüyor.

Sağlık uyarısında, hastalığın coğrafi olarak yayıldığını ve artık belirli kıyı bölgeleriyle sınırlı olmadığını belirterek, sağlık yetkililerine 17 Aralık itibariyle 344 vaka bildirildiği açıklandı.