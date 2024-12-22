Avustralya'da et yiyen bakteri alarmı! Vaka sayıları fırladı

Avustralya et yiyen bakteri salgını nedeniyle alarmda. Bölgede kaydedilen enfeksiyon vakalarında son zamanlarda ciddi artış görülüyor. Semptomlar yavaş büyüyen ağrısız yumru veya yara şeklinde ortaya çıkıyor ve başlangıçta böcek ısırığıyla karıştırılabiliyor. Herkes risk grubunda bulunsa bile enfeksiyon daha çok 60 yaş üstü kişilerde görülüyor.

Avustralya'da et yiyen bakteri alarmı! Vaka sayıları fırladı - 1

Avustralya'da et yiyen bakteri salgınının Melbourne banliyösünde yayılması, ülkede alarma neden oldu.

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Avustralya'da et yiyen bakteri alarmı! Vaka sayıları fırladı - 2

VAKA SAYILARI ARTIŞTA

Profesör Doktor Ben Cowie, Victoria bölgesine vakaların eyalet genelinde "yüksek seyrettiği" uyarısını yaptı. Bölgede kaydedilen enfeksiyon vakalarında son zamanlarda artış görülüyor.

Avustralya'da et yiyen bakteri alarmı! Vaka sayıları fırladı - 3

BÖCEK ISIRIĞI İLE KARIŞIYOR

Lezyonlar genellikle yavaş büyüyen ağrısız yumru veya yara şeklinde ortaya çıkıyor ve başlangıçta böcek ısırığıyla karıştırılabiliyor.

Sivrisinekler aracılığıyla yayıldığı düşünülen yumrular, daha sonra deri ülserine dönüşebiliyor.

Avustralya'da et yiyen bakteri alarmı! Vaka sayıları fırladı - 4

60 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERDE GÖRÜLÜYOR

Uzmanlar, her yaştan insanın risk grubunda olduğunu söylese de enfeksiyon daha çok 60 yaş üstü kişilerde görülüyor.

Sağlık uyarısında, hastalığın coğrafi olarak yayıldığını ve artık belirli kıyı bölgeleriyle sınırlı olmadığını belirterek, sağlık yetkililerine 17 Aralık itibariyle 344 vaka bildirildiği açıklandı.

Avustralya'da et yiyen bakteri alarmı! Vaka sayıları fırladı - 5

UZMANLAR TAVSİYELERDE BULUNDU

Salgın bölgesindeki insanlara bol ve hafif giysiler giymeleri, sivrisineklerin yoğun olduğu bölgelerden uzak durmaları ve kişisel böcek kovucu kullanmaları tavsiye edildi.

Avustralya'da et yiyen bakteri alarmı! Vaka sayıları fırladı - 6

KESELİ SIÇANLAR İNCELENİYOR

Hastalık, Yeni Güney Galler'in Batemans Bay kasabasında salgın haline geldi. Bilim insanları ise keseli sıçanları analiz etmeye başladı.

Keseli sıçanların ülser geliştirdiği biliniyor ve sivrisinekler hastalığın insanlara bulaşmasında rol oynuyor.

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