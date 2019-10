Avustralya'da gazetelerden sansür tepkisi

Avustralya’da yayımlanan ana akım gazeteler, ülkede basın özgürlüğünün tehdit altında olduğu gerekçesiyle ilk sayfalarında karartma uyguladı. Sydney Morning Herald, The Age, Herald Sun ve The Australian gibi gazetelerin bulunduğu ana akım medya kuruluşlarının tamamı, basına yapılan kısıtlamaları protesto emek amacıyla ön sayfalarında karartmayla çıktı.

3 MEDYA YÖNETİCİLERİNDEN GİZLİLİK VE DEMOKRASİ VURGUSU

Öğrenme Hakkı Koalisyonu (Right to Know Coalition) tarafından organize edilen karartma uygulamasına destek veren ve Avustralya’da çıkan gazetelerin karartılmış ilk sayfalarının yer aldığı fotoğrafı paylaşan News Corp Avustralya'nın Yönetim Kurulu Başkanı Michael Miller, "Hükümet sizden doğruyu sakladığı zaman, neyi örtbas ediyor?" ifadelerini kullandı.