Avustralya'da kar, Vietnam'da tarihi sıcaklık: Dünyanın dört bir yanından küresel ısınma manzaraları

Küresel ısınma dünyanın dört bir yanında etkili olmaya devam ediyor. İklim krizi nedeiyle Avustralya'da kar yağarken, Vietnam'ın tarihindeki en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı. Kanada'da ve Rusya'da ise çıkan büyük orman yangınları ile mücadele ediyor. İşte dünyadan küresel ısınma manzaraları...

Avustralya'da kar, Vietnam'da tarihi sıcaklık: Dünyanın dört bir yanından küresel ısınma manzaraları - 1

Güney yarımkürede yer alan Avustralya'nın güneydoğusunda termometreler sıfırın altını gösterdi ve kar yağışı başladı.

DÜNYA HABERLERİ

Avustralya'da kar, Vietnam'da tarihi sıcaklık: Dünyanın dört bir yanından küresel ısınma manzaraları - 2

Yeni Güney Galler eyaletinde de benzer görüntüler vardı.

Avustralya'da kar, Vietnam'da tarihi sıcaklık: Dünyanın dört bir yanından küresel ısınma manzaraları - 3

Ülkede, kar yağışına kimi zaman dolu da eşlik etti.

Avustralya'da kar, Vietnam'da tarihi sıcaklık: Dünyanın dört bir yanından küresel ısınma manzaraları - 4

VİETNAM'DA TARİHİ SICAKLIK

Bir başka ekstrem hava haberi Vietnam'dan. Ülkede termometreler 44 derecenin üstüne çıktı ve hava sıcaklığı 44,1 santigrat derece olarak ölçüldü.

Avustralya'da kar, Vietnam'da tarihi sıcaklık: Dünyanın dört bir yanından küresel ısınma manzaraları - 5

Bu Vietnam'da şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar Vietnam'daki bu yüksek sıcaklığın endişe verici olduğunu söylüyor.

Avustralya'da kar, Vietnam'da tarihi sıcaklık: Dünyanın dört bir yanından küresel ısınma manzaraları - 6

Sıcaklık rekorlarının kırılmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Vietnam'daki bir önceki sıcaklık rekoru 43,4 dereceydi.

Avustralya'da kar, Vietnam'da tarihi sıcaklık: Dünyanın dört bir yanından küresel ısınma manzaraları - 7

RUSYA'DA ORMAN YANGINLARI

Rusya'nın güneybatısında orman yangınları etkili oluyor. Kurgan, Tümen ve Sverdlovsk bölgelerinde etkili olan yangınların bir kısmının kontrol altına alındığı bildirildi.

Avustralya'da kar, Vietnam'da tarihi sıcaklık: Dünyanın dört bir yanından küresel ısınma manzaraları - 8

Rus yetkililer 9 yangından 6'sının şu an için kontrol altında olduğunu açıkladı.

Avustralya'da kar, Vietnam'da tarihi sıcaklık: Dünyanın dört bir yanından küresel ısınma manzaraları - 9

KANADA'DA OHAL

Kanada'nın batısında yer alan Alberta eyaletindeki orman yangınları 108 noktaya yayılırken, evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 29 bine yükseldi.

Alberta eyaletinden yetkililerin açıklamasında, 6 Mayıs'ta başlayan yangınların, komşuları British Columbia bölgesine sıçramasıyla 108 noktaya yayıldığı ve bu nedenle tahliye edilen kişi sayının 29 bine çıktığı belirtildi.

Avustralya'da kar, Vietnam'da tarihi sıcaklık: Dünyanın dört bir yanından küresel ısınma manzaraları - 10

British Columbia'daki kuvvetli rüzgarlar nedeniyle alevlerin yayılmasının beklendiği aktarılan açıklamada, bölgede kontrol altına alınamayan yangınların çevresinde yaşayanlara evlerini boşaltmaları çağrısı yapıldı.

Alberta Acil Durum Yönetimi Ajansının yöneticisi Colin Blair, zorlu koşullar nedeniyle net hasar raporlarının henüz tamamlanamadığını ancak ilk belirlemelere göre Fox Lake kasabasında 20 ev, bir karakol ve bir dükkan dahil birçok binanın zarar gördüğünü söyledi.

Avustralya'da kar, Vietnam'da tarihi sıcaklık: Dünyanın dört bir yanından küresel ısınma manzaraları - 11

NASA KÜRESEL ISINMAYI İZLEMEK İÇİN UYDU FIRLATTI

Diğer taraftan, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tropikal fırtınaları izlemek için yörüngeye 4 uydu taşıyan bir roket gönderdi.

Avustralya'da kar, Vietnam'da tarihi sıcaklık: Dünyanın dört bir yanından küresel ısınma manzaraları - 12

Fılatma, Zelanda'nın Mahia bölgesindeki üsten gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde 2 ayrı uydunun daha gönderilmesi planlanıyor.

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