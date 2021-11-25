Avustralya'da kedilere sokağa çıkma yasağı: Uymayana para cezası

GECE-GÜNDÜZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Ülke genelinde birçok şehir, hayvanlara Covid-19 nedeniyle değil, yerel vahşi yaşamı korumak ve “komşuluk ilişkilerini iyileştirmek” için gece gündüz sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Bu yasağın olmadığı diğer bölgelerde ise evcil hayvanlar için gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasakları delen hayvanların sahiplerine ise para cezası uygulanıyor.