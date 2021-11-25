Avustralya'da kedilere sokağa çıkma yasağı: Uymayana para cezası

Haberler - ntv.com.tr 25.11.2021 - 17:05 | Son Güncelleme : 25.11.2021 - 17:24
Avustralya yavaş yavaş insanlar için karantina uygulamalarını hafifletirken, başka bir canlı grubunun hareketleri, yetkililer tarafından kısıtlandı.
Ülke genelinde birçok şehir, hayvanlara Covid-19 nedeniyle değil, yerel vahşi yaşamı korumak ve “komşuluk ilişkilerini iyileştirmek” için gece gündüz sokağa çıkma yasağı uyguluyor.
Bu yasağın olmadığı diğer bölgelerde ise evcil hayvanlar için gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasakları delen hayvanların sahiplerine ise para cezası uygulanıyor.
Bununla birlikte, Melbourne'ün kuzeyindeki 100 bin nüfuslu Bendigo konseyi, bu ay oybirliğiyle, kedilerin gece gündüz sahiplerinin mülkü sınırları içinde kalması gerektiği anlamına gelen yerel bir yasayı onayladı.
Başkent Canberra da önümüzdeki yazdan itibaren kedilere sokağa çıkma yasağı getirecek.
Bendigo Belediye Konseyi’nin web sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar denildi:
“Kediler aç olmasalar bile içgüdüsel olarak vahşi yaşamdaki diğer canlıları öldürüyor. Sokağa çıkma yasakları aynı zamanda ‘daha az araba kazası, kedi kavgası, hastalık ve kaybolma’ anlamına geliyor.”
Bendigo meclis üyeleri, tedbirin sorumlu evcil hayvan sahipliğini teşvik edeceğini belirtirken, evcil hayvanlarının dışarıda bulunması ve belediye tarafından toplanması durumunda, sahiplerin kredilerini geri almak için 125 Avustralya doları (yaklaşık bin 80 lira) ceza alacağını aktardı.
Meclis üyelerinden biri olan Julie Sloan, hayvan sahiplerine yasağa hazırlanmaları için çeşitli eğitimler verileceğini söyledi.
Sloan, “Aldığımız karar kedileri 7/24 kapalı mekanlarla sınırlandırmıyor. Bunun yerine sahiplerinin mülkünde kalmalarınıı sağlıyor” diye konuştu.
Diğer taraftan, Queensland'deki vahşi yaşam savunucuları da yerel yönetimleri aynısını yapmaya çağırdı. FNQ Wildlife Rescue başkanı Beau Peberdy, “Avustralya çapında kedi sokağa çıkma yasakları ve daha sert yasaların getirilmesi gerektiğine” inandığını belirtti:
“Kediler her zaman içeride veya kendi evlerinde yeterli muhafazalarda tutulmalı.”
Bendigo sakinlerinin yaklaşık yüzde 80'i hareketi desteklediklerini açıkladı. Ancak, farklı kentlerde yaşayanların birçoğu kedilere sokağa çıkma yasağının aşırı olduğunu ve hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.
Melbourne'ün doğu banliyölerinde yer alan Knox Belediye Meclisi'nin sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından sosyal medyada bir kişi, "Bildiğim kadarıyla baykuşlar vahşi yaşamın en büyük yırtıcısı ama evcil kedilerimiz sürekli suçlanıyor" diye yazdı.
Ünlü müzik grubu Queen'in gitaristi Brian May de geçen yıl bu tür önlemler ilk kez önerildiğinde büyük bir tepki göstermişti.
May, "Bundan sonra ne yapacaklar? Değerli Bey’in bahçesine kaka yapmaları ihtimaline karşı kuşlara sokağa çıkma yasağı koyun. Ayrıca, bunun vahşi hayvanların korunmasıyla ilgili olduğunu düşünmüyorum” demişti.
Öte yandan, corona virüsün ilk kez ortaya çıktığı 2020 yılının Mart ayında sınırlarını kapatan Avustralya, yaklaşık 20 ay sonra kısıtlamaları kaldırdı. İki doz aşılı Avustralyalıları taşıyan ilk uçak, 1 Kasım tarihinde sabah saatlerinde Sydney Kingsford Smith Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.