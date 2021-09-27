Avustralya'da koalaların üçte biri yok oldu

Yangın ve kuraklığın etkilerinin yanında, yanan bölgenin yol yapmak isteyenler ve mülk sahipleri tarafından temizlenmesi de keseli hayvanların yaşam alanlarını tahrip ediyor.

Tabart, buldozerlerin bu arazilerde çalışmaya devam etmesi durumunda koalalar için korkmaya başlamamız gerektiğini hatırlattı.