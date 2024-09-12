Avustralya'da on binler Gazze için sokaklara döküldü
Avustralya'da on binleri sokağa döken savaş karşıtı protesto gösterisi ikinci gününde devam ediyor. Gösteriler tüm hızıyla devam ederken güvenlik güçleri yeni önlemler alındığını açıkladı. Polis yetkilileri, bunun 2000 yılındaki Dünya Ekonomik Forumu'ndan bu yana Melbourne'deki en büyük güvenlik operasyonu olduğunu belirtti. Victoria Eyalet Polisi, 22 kişinin gözaltına alındığını ve 27 polis memurunun ise yaralandığını duyurdu.
GÖSTERİLER İKİNCİ GÜNÜNDE
Avustralya'da bir savunma fuarı önünde Gazze'deki savaşı protesto eden gösteriler düzenlendi.
Dün polis ve protestocular arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda çok sayıda güvenlik görevlisinin yaralandı.
İsrail'e silah satışını protesto eden gösteriler, bugün ikinci gününe girdi.