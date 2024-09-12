Avustralya'da on binler Gazze için sokaklara döküldü

Avustralya'da on binleri sokağa döken savaş karşıtı protesto gösterisi ikinci gününde devam ediyor. Gösteriler tüm hızıyla devam ederken güvenlik güçleri yeni önlemler alındığını açıkladı. Polis yetkilileri, bunun 2000 yılındaki Dünya Ekonomik Forumu'ndan bu yana Melbourne'deki en büyük güvenlik operasyonu olduğunu belirtti. Victoria Eyalet Polisi, 22 kişinin gözaltına alındığını ve 27 polis memurunun ise yaralandığını duyurdu.

Avustralya'da on binler Gazze için sokaklara döküldü - 1

GÖSTERİLER İKİNCİ GÜNÜNDE

Avustralya'da bir savunma fuarı önünde Gazze'deki savaşı protesto eden gösteriler düzenlendi.

Dün polis ve protestocular arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda çok sayıda güvenlik görevlisinin yaralandı.

İsrail'e silah satışını protesto eden gösteriler, bugün ikinci gününe girdi.

DÜNYA HABERLERİ

Avustralya'da on binler Gazze için sokaklara döküldü - 2

ÖNLEMLER SIKILAŞTIRILDI

Protestocular, Uluslararası Kara Kuvvetleri Savunma Fuarı'nın kongre düzenlendiği Melbourne caddelerinde yürüdü.

Polis ise kalabalığın iki yılda bir düzenlenen etkinliğin yakınındaki yollara girmesini önlemek için yeni bariyerler kurdu.

Avustralya'da on binler Gazze için sokaklara döküldü - 3

"EN BÜYÜK GÜVENLİK OPERASYONU"

Polis yetkilileri, bunun 2000 yılındaki Dünya Ekonomik Forumu'ndan bu yana Melbourne'deki en büyük güvenlik operasyonu olduğunu belirtti.

Avustralya'da on binler Gazze için sokaklara döküldü - 4

KARŞILIKLI ÇATIŞMALAR ÇIKTI

Güvenlik güçleri dün, kalabalığı dağıtmak için plastik mermi ve şok bombaları kullanmıştı.

Gösteriler sırasında onlarca kişi gözaltına alındı. Bazı protestocular polise taş, at gübresi ve şişe fırlattı.

Avustralya'da on binler Gazze için sokaklara döküldü - 5

Yaklaşık bin 500 kişi dün fuarın önündeki protesto gösterisine katılırken, birçoğu hoparlörlerden Filistin yanlısı sloganlar attı ve savaşı kınayan pankartlar taşıdı.

Avustralya'da on binler Gazze için sokaklara döküldü - 6

27 POLİS YARALANDI

Victoria Eyalet Polisi 22 kişinin gözaltına alındığını ve 27 polis memurunun ise yaralandığını açıkladı.

Avustralya'da on binler Gazze için sokaklara döküldü - 7

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Polis ekiplerinin plastik mermi ve biber gazı da dahil olmak üzere yasaklanması gerektiği öne sürülen silahları kullandığı iddia edildi.

Avustralya'da on binler Gazze için sokaklara döküldü - 8
Avustralya'da on binler Gazze için sokaklara döküldü - 9
DAHA FAZLA GÖSTER