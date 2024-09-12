Avustralya'da on binler Gazze için sokaklara döküldü

ÖNLEMLER SIKILAŞTIRILDI

Protestocular, Uluslararası Kara Kuvvetleri Savunma Fuarı'nın kongre düzenlendiği Melbourne caddelerinde yürüdü.

Polis ise kalabalığın iki yılda bir düzenlenen etkinliğin yakınındaki yollara girmesini önlemek için yeni bariyerler kurdu.