Avustralya'da ordu tarihinde bir ilk

Hükümetin yaptığı açıklamaya göre, mevcut “Ortak Yetenekler Şefi” Korgeneral Susan Coyle, Temmuz ayında ordunun başkomutanı olacak.

Coyle'un atanması, Avustralya ordusunun saflarındaki kadın subay sayısını artırma çabalarıyla aynı zamana denk geliyor. Avustralya ordusu sistematik cinsel taciz ve ayrımcılık iddialarıyla karşı karşıya. Avustralya Başbakan Anthony Albanese yaptığı açıklamada, "Temmuz ayından itibaren, Avustralya Ordusu'nun 125 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın ordu komutanına sahip olacağız" dedi. Savunma Bakanı Richard Marles, Coyle'un atanmasını "son derece tarihi bir an" olarak nitelendirdi..

"Susan'ın başarısı, bugün Avustralya Savunma Kuvvetleri'nde görev yapan kadınlar ve gelecekte Avustralya Savunma Kuvvetleri'nde görev yapmayı düşünen kadınlar için son derece önemli olacak."

55 yaşındaki Coyle, 1987'de orduya katıldı. 2014 yılında albay rütbesiyle Afganistan'da göreve gönderilen Coyle o dönem terör örgütü DAEŞ ile mücadele operasyonlarında da komutanlık yaptı.

Ülkesine döndükten sonra çeşitli üst düzey komuta görevinde bulundu. Avustralya Üstün Hizmet Madalyası'na da sahip olan Coyle, Temmuz ayında Avustralya Ordusu'nun komutanı olacak.

Avustralya ordusunda kadınların oranı şu anda yaklaşık yüzde 21. Üst düzey liderlik rollerinin ise yaklaşık yüzde 18'i kadın. Avustralya ordusu 2030 yılına kadar kadınların genel katılımını yüzde 25'e çıkarmayı hedefliyor. Geçtiğimiz Ekim ayında, orduya karşı yüzlerce kadın subayın sistematik cinsel saldırı, taciz ve ayrımcılıktan korunamadığı iddiasıyla toplu dava açılmıştı.