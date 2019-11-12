Avustralya'da orman yangınları sürüyor (6 milyon kişi tehdit altında)

BBC'nin haberinde, dün acil durum ilan edilen Yeni Güney Galler eyaleti genelinde cuma gününden itibaren özellikle kırsal alanlarda çıkan 85'ten fazla yangının 46'sının henüz kontrol altına alınamadığı bildirildi.
Yetkililer, 6 milyondan fazla kişinin yaşadığı bölgede itfaiye ekiplerinin, kuzey sahilindeki 1000 kilometre boyunca yayılan yangınlarla mücadele ettiğini ve bu yangınlardan bazısının 100 bin hektardan fazla alanda etkili olduğunu belirtti.
İtfaiye yetkilisi Shane Fitzsimmons, bölgede ikamet eden milyonlarca kişinin "felaket boyutuna ulaşan" yangın tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.
Fitzsimmons, bugün en az 10 evin yangınlarda zarar gördüğü ya da tamamen yandığını, itfaiye helikopterlerinin gece kullanılamaması nedeniyle söndürme çalışmalarının aksadığını kaydetti.
Diğer yandan, kuzeydeki Queensland eyaletinde kontrol altına alınamayan 55 yangın nedeniyle acil durum ilan edildi.
Hava kalitesinin düştüğü eyalette yetkililer, hava koşullarının hafta içinde daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.