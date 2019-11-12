Avustralya'da orman yangınları sürüyor (6 milyon kişi tehdit altında)

Yetkililer, 6 milyondan fazla kişinin yaşadığı bölgede itfaiye ekiplerinin, kuzey sahilindeki 1000 kilometre boyunca yayılan yangınlarla mücadele ettiğini ve bu yangınlardan bazısının 100 bin hektardan fazla alanda etkili olduğunu belirtti.