Avustralya'da şiddetli yağış ve sel: Üç kişi hayatını kaybetti
Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve sellerde yaşanan can kaybı üçe yükseldi. Bir kişinin kayıp olduğu açıklandı.
Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve sellerde yaşanan can kaybının üçe yükseldiği açıklandı. Bir kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. NSW polisi, bugün yaptığı açıklamada, üç kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, bir kişinin kayıp olduğunu belirtti.