Avustralya'da şiddetli yağış ve sel: Üç kişi hayatını kaybetti

Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve sellerde yaşanan can kaybı üçe yükseldi. Bir kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Avustralya'da şiddetli yağış ve sel: Üç kişi hayatını kaybetti - 1

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve sellerde yaşanan can kaybının üçe yükseldiği açıklandı. Bir kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. NSW polisi, bugün yaptığı açıklamada, üç kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, bir kişinin kayıp olduğunu belirtti.

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Avustralya'da şiddetli yağış ve sel: Üç kişi hayatını kaybetti - 2

"1920'LERDEN BERİ BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜLMEDİ"

The Guardian gazetesinin haberine göre, NSW Eyalet Başbakanı Chris Minns, bölgede etkili olan fırtınanın da kuzey kıyıları ile Hunter bölgesinin bazı noktalarında hasara sebep olduğunu söyledi. Minns, bölgedeki nehir ve göllerdeki su seviyelerinin 1920’li yıllardan bu yana görülmemiş derecede yükseldiğini belirtti. Başbakan, “Pek çok insan, yaşadıkları yerde bu seviyede bir su baskını ya da sele şahit olmamıştı” diye konuştu.

Avustralya'da şiddetli yağış ve sel: Üç kişi hayatını kaybetti - 3

2 BİN 500 PERSONEL SAHADA

NSW Acil Durum Hizmetleri Jihad Dib de konuya ilişkin açıklamasında, 2 bin 500 personelin yardım ve arama-kurtarma çalışmaları kapsamında sahada olduğunu söyledi. Meteoroloji Müdürlüğü’nden Steve Bernasconi de bugün yaptığı açıklamada, tehlikeli sel olaylarının devam edeceği uyarısında bulundu. Bernasconi’nin açıklamasına göre, kuzey kıyıları da üst üste üçüncü gün de şiddetli yağış alacak. Bugün Hunter’ın güneyi ile Blue Mountains ve Southern Highlands bölgelerinde de şiddetli yağış bekleniyor. 

Avustralya'da şiddetli yağış ve sel: Üç kişi hayatını kaybetti - 4

"YAĞIŞLAR MOLA VERDİ AMA RİSK AZALMADI"

Bernasconi, konuya ilişkin açıklamasında, yağışlar kısa bir süreliğine kesilmiş olsa da bunun bölgedeki sel riskinin azaldığı anlamına gelmediğini söyledi. Şiddetli ve yağış ve sellerin bölgedeki telekomünikasyon sistemlerini de olumsuz etkilediği ifade edildi.

Avustralya'da şiddetli yağış ve sel: Üç kişi hayatını kaybetti - 5

HALKA "TAHLİYE ÇAĞRILARINA UYUN" ÇAĞRISI

NSW Acil Durum Servisi’nden (SES) Dean Storey de ilerleyen saat ve günlerde başka acil durum uyarılarının da yapılabileceğine işaret ederek, “Eğer bulunduğunuz yerden ayrılmanız istenirse lütfen bunu yapın. Gönüllülerimiz ve ortak kuruluşlar, kurtarma çalışmalarına öncelik vererek ve yardıma en çok ihtiyacı olanlara yardım ederek 7/24 çalışıyor. Ancak, insanlardan eğer ayrılmaları istenirse bunu yapmalarını istiyoruz” diye konuştu. 

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