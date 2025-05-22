Avustralya'da şiddetli yağış ve sel: Üç kişi hayatını kaybetti

"1920'LERDEN BERİ BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜLMEDİ"

The Guardian gazetesinin haberine göre, NSW Eyalet Başbakanı Chris Minns, bölgede etkili olan fırtınanın da kuzey kıyıları ile Hunter bölgesinin bazı noktalarında hasara sebep olduğunu söyledi. Minns, bölgedeki nehir ve göllerdeki su seviyelerinin 1920’li yıllardan bu yana görülmemiş derecede yükseldiğini belirtti. Başbakan, “Pek çok insan, yaşadıkları yerde bu seviyede bir su baskını ya da sele şahit olmamıştı” diye konuştu.