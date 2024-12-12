Avustralya'da yeni yasa: Yetişkin ceza yasaları çocukları da kapsayacak!
Avustralya'nın Queensland eyaletinde kabul edilen yeni yasalarla, 10 yaşındaki çocuklar ciddi suçlardan dolayı yetişkinlerle aynı cezalara çarptırılabilecek. Bu reform, toplumsal öfkeye yanıt olarak getirilse de uzmanlar, daha sert cezaların suçları azaltmadığını, aksine artırabileceğini belirtiyor.
Avustralya'nın Queensland eyaletinde kabul edilen yeni yasalarla, 10 yaşındaki çocuklar dahi cinayet, ciddi saldırı ve hırsızlık gibi suçlardan hüküm giymeleri durumunda yetişkinlerle aynı cezalara tabi tutulabilecek.
Eyalet hükümeti, bu sert ceza kurallarının "genç suçluların işlediği suçlara karşı toplumsal öfkeye" bir yanıt olarak getirildiğini ve caydırıcı etki yaratacağını savundu.
Ancak uzmanlar, araştırmaların daha ağır cezaların genç suçları azaltmadığını, aksine artırabileceğini ortaya koyduğunu belirtiyor.