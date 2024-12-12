Avustralya'da yeni yasa: Yetişkin ceza yasaları çocukları da kapsayacak!

UZMANLARDAN SERT TEPKİ

Avustralya Çocuk Komiseri Anne Hollonds, yasaları "uluslararası bir utanç" olarak tanımladı. Hollonds, "Bir çocuğun adalet sistemiyle ne kadar erken temas kurarsa, daha ciddi suçlar işlemeye devam etme olasılığı o kadar yüksek olur," diyerek Queensland hükümetini kanıtları görmezden gelmekle suçladı.

Bazı hukuk uzmanları ise yasaların, çocukların daha az suçlarını itiraf etmelerine neden olarak daha uzun duruşmalara ve mahkemelerde gecikmelere yol açabileceğini belirtti.

Queensland hükümeti, yeni yasaların kısa vadede baskı yaratacağını kabul etmekle birlikte, uzun vadede yeni gözaltı tesisleri ve alternatif seçeneklerle bu sorunu çözmeyi planladıklarını açıkladı.