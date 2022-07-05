Avustralya’da yıkıcı seller devam ediyor: Sydney'de 50 bin kişiye tahliye emri

Avustralya'nın Sydney kentinde 30 Haziran'dan bu yana şiddetli yağış etkili oluyor. Ülkenin en büyük şehri, dört günde yaklaşık sekiz aylık yağış aldı. Meydana gelen seller nedeniyle kentte 50 bin kişiye tahliye emri çıkartıldı.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 05.07.2022 - 09:59 | Son Güncelleme : 05.07.2022 - 10:35

Avustralya’da yıkıcı seller devam ediyor: Sydney'de 50 bin kişiye tahliye emri - 1

Son birkaç gündür etkisini artıran şiddetli yağışlar nedeniyle Sydney'de barajlar ve kanallar taşarken kentin büyük bölümü sellere teslim oldu.

Avustralya’da yıkıcı seller devam ediyor: Sydney'de 50 bin kişiye tahliye emri - 2

New South Wales eyaleti, yaklaşık 23 yerleşim yerini "afet bölgesi" ilan ederken selden etkilenenler için federal yardımların başlatılacağını duyurdu.

Avustralya’da yıkıcı seller devam ediyor: Sydney'de 50 bin kişiye tahliye emri - 3

Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet, eyalet genelinde yeni sellerin görülebileceği uyarısında bulunurken halka "tedbirli olunması" çağrısı yaptı.

Avustralya’da yıkıcı seller devam ediyor: Sydney'de 50 bin kişiye tahliye emri - 4

Perrotteti, Sydney'de 32 bin kişiye yönelik verilen tahliye emrinin afetin etkisini artırması sebebiyle 50 bin kişiye çıkarıldığını açıkladı.

Avustralya’da yıkıcı seller devam ediyor: Sydney'de 50 bin kişiye tahliye emri - 5

Arama-kurtarma ve acil yardım ekipleri, kentte gece boyunca seller nedeniyle araba ve evlerinde mahsur kalmış yaklaşık 100 kişiyi kurtardı.

Avustralya’da yıkıcı seller devam ediyor: Sydney'de 50 bin kişiye tahliye emri - 6

Meteoroloji yetkilileri, yarın akşam itibarıyla yağışların etkisini kaybetmeye başlayacağı bilgisini paylaştı.

Avustralya’da yıkıcı seller devam ediyor: Sydney'de 50 bin kişiye tahliye emri - 7

Sydney'de şiddetli yağış ve sel baskını riskine karşı 3 Temmuz'da on binlerce kişiye yönelik tahliye emri verilmiş, kent sakinlerine gerekmediği sürece seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı yapılmıştı.

Avustralya’da yıkıcı seller devam ediyor: Sydney'de 50 bin kişiye tahliye emri - 8
Avustralya’da yıkıcı seller devam ediyor: Sydney'de 50 bin kişiye tahliye emri - 9
Avustralya’da yıkıcı seller devam ediyor: Sydney'de 50 bin kişiye tahliye emri - 10
Avustralya’da yıkıcı seller devam ediyor: Sydney'de 50 bin kişiye tahliye emri - 11
Avustralya’da yıkıcı seller devam ediyor: Sydney'de 50 bin kişiye tahliye emri - 12
Avustralya’da yıkıcı seller devam ediyor: Sydney'de 50 bin kişiye tahliye emri - 13
Avustralya’da yıkıcı seller devam ediyor: Sydney'de 50 bin kişiye tahliye emri - 14
Avustralya’da yıkıcı seller devam ediyor: Sydney'de 50 bin kişiye tahliye emri - 15

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