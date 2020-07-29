Avustralya'daki yangınlar 3 milyar hayvanı etkiledi

Avustralya'da 200 günden uzun süren yangınlarda 3 milyar hayvanın etkilendiği belirtildi. İlk raporlar bu sayının 1.25 milyar olduğuna işaret ediyordu. Yaşam alanlarının azalması nedeniyle hayatta kalan hayvanların hayatlarının daha zorlu şartlarda geçeceği belirtildi.

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ntv.com.tr 29.07.2020 - 08:20

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wildlife Fund, WWF), tarafından yayımlanan yeni bir rapor 2019'da Avustralya'yı etkileyen yangınlara ilişkin önemli bilgileri ortaya çıkardı.

Rapora göre yangından etkilenen hayvanların sayısı 3 milyarı buldu.

Ocak ayındaki rapor bu sayının 1.25 milyar olduğunu öngörüyordu.

Ancak yapılan yeni araştırmalar 240 gün süren yangında sayının tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Ayrıca yangın yine yüzmilyonlarca hayvanın doğal yaşam alanını terketmesine neden oldu.

WWF raporuna göre ölenlerin yanı sıra yüz milyonlarca hayvan yangın nedeniyle yerinden oldu.

Raporu hazırlayan WWF Avustralya'nın CEO'su Dermot O'Gorman, "Bu kadar hayvanın öldüğü ya da yerinden edildiği başka bir olaya tanık olmadık. Bu modern tarihin en büyük doğa faciası" ifadelerini kullandı.

Yer değiştirmek zorunda kalan hayvanları da zorlu bir süreç bekliyor.

Yaşam alanları daralan hayvanların daha çetin doğa şartlarında yaşaması gerekecek. Ayrıca yangın dumanından etkilenen milyonlarca canlının da bulunduğu belirtiliyor.

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