Avustralya’daki yangınların bilançosu artıyor

NSW Kırsal İtfaiye Servisi’nden yapılan açıklamalara göre, Sydney kırsalında yaklaşık 110 noktada devam eden yangınların bugün Blue

Mountains (Mavi Dağlar) bölgesinde en az 20 evi daha yaktığı bildirildi.



Halen birçok noktada kontrolsüz olarak süren yangınlarda yanan ev sayısında artış beklenirken bugünkü kaybedilen evlerle birlikte, en az 744 ev, 49 tesis ve 1852 müştemilatın yok olduğu belirlendi. Ülke genelinde kaygıya neden olan yangınların maddi boyutunun da milyonlarca doları bulması bekleniyor.