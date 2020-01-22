Avustralya’daki yangınlarla mücadele eden itfaiyeciler için 103 metrelik margherita pizza yapıldı

Avustralya’da yangınlarla mücadele sürüyor. Ülkede bulunan Pellegrini's isimli İtalyan restoranı itfaiyecilere yardım toplamak için diktörtgen şeklinde ve 103 metre uzunluğunda bir pizza yaptı.
Avustralya'da Eylül 2019'dan bu yana kontrol altına alınamayan yangınların ardından geçen hafta ve bu hafta başında toz fırtınası, dolu ve sel felaketleri meydana gelmişti. Toz fırtınası Dubbo, Broken Hill, Nyngan ve Parkes kasabalarında yaşanırken Canberra ve Melbourne doluya, Brisbane ve Queensland eyaletlerinin bazı kesimleri de fırtınaya teslim olmuştu.