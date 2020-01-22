Avustralya’daki yangınlarla mücadele eden itfaiyeciler için 103 metrelik margherita pizza yapıldı

Avustralya’da bulunan bir İtalyan restoranı yangınlarla mücadele eden itfaiyecilere yardım toplamak amacıyla 103 metre uzunluğunda bir margherita pizza yaptı.

ntv.com.tr - AFP - Reuters 22.01.2020 - 16:56





Avustralya’da yangınlarla mücadele sürüyor. Ülkede bulunan Pellegrini's isimli İtalyan restoranı itfaiyecilere yardım toplamak için diktörtgen şeklinde ve 103 metre uzunluğunda bir pizza yaptı.

Mozzarella ve domates sosuyla yapılan; zeytinyağı, fesleğen yaprakları ve oregano sosuyla tatlandıralan margherita pizzanın yapımı için konveyör fırın kullanıldı.

4 bin parçaya bölünen pizzanın yapımı ise dört saat dürdü.

Avustralya'da Eylül 2019'dan bu yana kontrol altına alınamayan yangınların ardından geçen hafta ve bu hafta başında toz fırtınası, dolu ve sel felaketleri meydana gelmişti. Toz fırtınası Dubbo, Broken Hill, Nyngan ve Parkes kasabalarında yaşanırken Canberra ve Melbourne doluya, Brisbane ve Queensland eyaletlerinin bazı kesimleri de fırtınaya teslim olmuştu.

Orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetmiş, çoğu Yeni Güney Galler eyaletinde olmak üzere toplam 10,3 milyon hektardan fazla alan ve 2 bin 600'den fazla ev kül olmuştu.







ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezi, ülkedeki yangınların yol açtığı dumanların Dünya'nın etrafını en az bir kez dolaşmasının beklendiğini bildirmişti.