Avustralyalı bilim insanları açıkladı! Bu besinler depresyonu 3 haftada bitiriyor

Katılımcılara günlük beslenme alışkanlıkları soruldu ve taze gıdaları ne sıklıkla tükettikleri öğrenildi. Ayrıca, patates tüketimi de ayrı bir kriter olarak değerlendirildi. Depresyon belirtileri ise dört farklı ankette yer alan sorularla ölçüldü.

Ses getiren araştırma sonuçlarına göre, düzenli olarak meyve ve sebze tüketen kişilerin ruh sağlığının daha iyi durumda olduğu belirlendi.