Avustralyalı bilim insanları açıkladı! Bu besinler depresyonu 3 haftada bitiriyor
Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre; meyve, sebze ve balık yönünden zengin bir beslenme rutini oluşturmak, depresyonu 3 hafta içerisinde bitirebilir.
Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmada; ABD, Danimarka, Avustralya ve İsveç gibi ülkelerden elde edilen veriler incelendi.
Araştırmaya katılan 3 bin 483 kişi, başlangıç verilerine göre 45 yaş ve üstündeydi. Bu araştırmada genç bireyler üzerinde yapılan benzer çalışmalardan farklı olarak, beslenmenin ilerleyen yaşlarda sağlığı nasıl etkilediğini gözlemlendi.