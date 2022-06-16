Avustralyalı bir kişi, otomobilini çalmak isteyen kadını forklift kullanarak tuzağa düşürdü

Avustralya'ın Quensland eyaletinde Brendan Mills adlı bir kişi otomobilini çalmak isteyen kadını forklit kullanarak tuzağa düşüdü. Aracın içinden çıkamayan hırsız, 2 metre havada bekledikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.06.2022 - 15:36

Avustralyalı bir kişi, otomobilini çalmak isteyen kadını forklift kullanarak tuzağa düşürdü - 1

BBC’nin haberine göre, Brisbane kentine bağlı Logan bölgesinde bir kadın, Brendan Mills adlı kişinin arabasını çalma teşebbüsünde bulundu.

Avustralyalı bir kişi, otomobilini çalmak isteyen kadını forklift kullanarak tuzağa düşürdü - 2

Mills, evine geldiğinde hırsızın kaçmak üzere olduğunu belirterek hırsıza "Evdeyiz, yakalandınız, arabadan inin" dediğini aktardı.

Avustralyalı bir kişi, otomobilini çalmak isteyen kadını forklift kullanarak tuzağa düşürdü - 3

FORKLİFT KULLANARAK HIRSIZI ETKİSŞZ HALE GETİRDİ

Hırsızın arabadan inmek istemediğini söyleyen Mills, forklift kullanarak aracını yukarı doğru kaldırdı.

Avustralyalı bir kişi, otomobilini çalmak isteyen kadını forklift kullanarak tuzağa düşürdü - 4

Polis yetkilileri, kadının, arabayı çalma teşebbüsünden önce eve girip kıyafetlerini değiştirdiğini ve duş aldığını söyledi.

Avustralyalı bir kişi, otomobilini çalmak isteyen kadını forklift kullanarak tuzağa düşürdü - 5

Motorlu taşıtı yasa dışı kullanmak ve hırsızlıkla suçlanan kadının temmuzda mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

Avustralyalı bir kişi, otomobilini çalmak isteyen kadını forklift kullanarak tuzağa düşürdü - 6




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