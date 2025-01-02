Avustralyalı uzmandan gripsavar tarif! 7 malzeme ile hazırlanıyor: Deneyen şifayı buluyor
İnfluenza virüsünün neden olduğu ve üst solunum yolunu etkileyen bulaşıcı bir hastalık olan grip, kendisini daha çok ateş, boğaz ağrısı, öksürük, burun tıkanıklığı, kas ağrıları ve halsizlik ile ele veriyor. Avustralyalı beslenme uzmanı Barbara O'Neill, grip belirtilerini azaltan etkili bir tarif paylaştı. 7 malzeme ile yapılan şifa bombası, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Avustralyalı beslenme uzmanı Barbara O'Neill'ın sosyal medyadan paylaştığı grip karşıtı tarif, dünya çapında yoğun ilgi gördü. Yapımı son derece kolay olan bu karışım, yalnızca 7 malzeme ile hazırlanıyor.