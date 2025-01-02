Avustralyalı uzmandan gripsavar tarif! 7 malzeme ile hazırlanıyor: Deneyen şifayı buluyor

İnfluenza virüsünün neden olduğu ve üst solunum yolunu etkileyen bulaşıcı bir hastalık olan grip, kendisini daha çok ateş, boğaz ağrısı, öksürük, burun tıkanıklığı, kas ağrıları ve halsizlik ile ele veriyor. Avustralyalı beslenme uzmanı Barbara O'Neill, grip belirtilerini azaltan etkili bir tarif paylaştı. 7 malzeme ile yapılan şifa bombası, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Avustralyalı uzmandan gripsavar tarif! 7 malzeme ile hazırlanıyor: Deneyen şifayı buluyor - 1

Avustralyalı beslenme uzmanı Barbara O'Neill'ın sosyal medyadan paylaştığı grip karşıtı tarif, dünya çapında yoğun ilgi gördü. Yapımı son derece kolay olan bu karışım, yalnızca 7 malzeme ile hazırlanıyor.

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Avustralyalı uzmandan gripsavar tarif! 7 malzeme ile hazırlanıyor: Deneyen şifayı buluyor - 2

O'Neill, bu karışımı "doğal antibiyotik" olarak tanımlıyor ve bronşit, sinüs enfeksiyonu veya zatürre gibi rahatsızlıkların tedavisinde kesinlikle tüketilmesini tavsiye ediyor.

Avustralyalı uzmandan gripsavar tarif! 7 malzeme ile hazırlanıyor: Deneyen şifayı buluyor - 3

Sarımsak, tarih boyunca çeşitli hastalıklarla mücadele etmek için kullanıldı. Bazı araştırmalar, grip olduğu dönem sarımsak takviyesi alan kişilerin, almayanlara göre daha az hasta olduklarını ve daha hızlı iyileştiklerini ortaya koydu. Viral tarifte de kullanılan sarımsak, antibiyotik etkisi gösteren allisin maddesi içeriyor.

Avustralyalı uzmandan gripsavar tarif! 7 malzeme ile hazırlanıyor: Deneyen şifayı buluyor - 4

O'Neill'in tarifindeki bir diğer bileşen ise okaliptüs yağı. Okaliptüs, solunum yollarını temizlemeye yardımcı olur ve pek çok grip ilacının içerisinde yer alır.

Avustralyalı uzmandan gripsavar tarif! 7 malzeme ile hazırlanıyor: Deneyen şifayı buluyor - 5

Zencefil ve bal, doğal balgam söktürücü özelliklere sahipken, acı biberde bulunan kapsaisin maddesi de burun tıkanıklığı ve hapşırığı hafifletir.

Avustralyalı uzmandan gripsavar tarif! 7 malzeme ile hazırlanıyor: Deneyen şifayı buluyor - 6

O'Neill, bu doğal karışımın semptomlar başlar başlamaz, günde üç kez tüketilmesini öneriyor. Hastalık belirtilerinin azalması için sadece 3 gün  kullanmak yetiyor.

Malzemeler:

  • 1 diş ezilmiş sarımsak
  • 1/4 çay kaşığı rendelenmiş zencefil
  • 1 damla okaliptüs yağı veya çay ağacı yağı
  • Acı biber
  • Limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • 1/2 su bardağı sıcak su
Avustralyalı uzmandan gripsavar tarif! 7 malzeme ile hazırlanıyor: Deneyen şifayı buluyor - 7

Ses getiren tarif hakkında henüz bilimsel bir açıklama mevcut değil ancak sosyal medyada deneyen birçok kişi, karışımın oldukça etkili olduğunu savunuyor.

Bir TikTok kullanıcısının, ''Çok hastaydım. Bunu içtim ve üç gün içinde sanki hiç hasta değilmişim gibi iyileştim'' yorumu da dikkat çekti.

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