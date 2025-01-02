Avustralyalı uzmandan gripsavar tarif! 7 malzeme ile hazırlanıyor: Deneyen şifayı buluyor

Ses getiren tarif hakkında henüz bilimsel bir açıklama mevcut değil ancak sosyal medyada deneyen birçok kişi, karışımın oldukça etkili olduğunu savunuyor.

Bir TikTok kullanıcısının, ''Çok hastaydım. Bunu içtim ve üç gün içinde sanki hiç hasta değilmişim gibi iyileştim'' yorumu da dikkat çekti.