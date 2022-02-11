Avustralya'nın doğusundaki koalalar nesli tükenme tehlikesindeki tür listesine alındı

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Avustralya’dan Stuart Blanch, bu bölgelerde koalaların 2012’de “hassas türler” olarak sınıflandırıldığını, 2022’de nesli tükenmekte olan türler sınıfına alınmasının çok hızlı bir kötüleşme olduğunu vurguladı.