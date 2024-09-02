Avustralya'yı fırtına vurdu: Bir kişi hayatını kaybetti

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, BİNALAR HASAR ALDI

Eyaletin bazı bölgelerinde rüzgarın hızı saatte 146 kilometre olarak kaydedilirken, Victoria Eyaleti Acil Durum Servisi (SES) dün geceden bu yana toplam 4 bin 300 yardım çağrısı yapıldığını, bunlardan bin 100'den fazlasının bina hasarı, 2 bin 800 ihbarın ise ağaçların devrilmesi nedeniyle alındığını açıkladı.