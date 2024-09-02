Avustralya'yı fırtına vurdu: Bir kişi hayatını kaybetti
Avustralya'nın Victoria eyaletinde meydana gelen şiddetli rüzgar ve yağıslar binlerce kişinin elektriksiz kalmasına sebep olurken, farklı noktalarda birçok ağaç devrildi. Binalar ağır hasar alırken, bir kadın evinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Yaralanan eşinin tedavisi ise sürüyor.
Avustralya’nın Victoria eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışlar hayatı durma noktasına getirdi.
Binlerce kişi elektriksiz kalırken, bir kişi ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.