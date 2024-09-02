Avustralya'yı fırtına vurdu: Bir kişi hayatını kaybetti

Avustralya'nın Victoria eyaletinde meydana gelen şiddetli rüzgar ve yağıslar binlerce kişinin elektriksiz kalmasına sebep olurken, farklı noktalarda birçok ağaç devrildi. Binalar ağır hasar alırken, bir kadın evinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Yaralanan eşinin tedavisi ise sürüyor.

Avustralya'yı fırtına vurdu: Bir kişi hayatını kaybetti - 1

Avustralya’nın Victoria eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışlar hayatı durma noktasına getirdi.

Binlerce kişi elektriksiz kalırken, bir kişi ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Avustralya'yı fırtına vurdu: Bir kişi hayatını kaybetti - 2

HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Eyalete vuran şiddetli rüzgar ve yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Avustralya'yı fırtına vurdu: Bir kişi hayatını kaybetti - 3

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, BİNALAR HASAR ALDI

Eyaletin bazı bölgelerinde rüzgarın hızı saatte 146 kilometre olarak kaydedilirken, Victoria Eyaleti Acil Durum Servisi (SES) dün geceden bu yana toplam 4 bin 300 yardım çağrısı yapıldığını, bunlardan bin 100'den fazlasının bina hasarı, 2 bin 800 ihbarın ise ağaçların devrilmesi nedeniyle alındığını açıkladı.

Avustralya'yı fırtına vurdu: Bir kişi hayatını kaybetti - 4

İKİ EV KULLANILAMAZ HALDE

İki evin kullanılamaz hale geldiği öğrenilirken, bugün sabah saatlerine kadar 180 bin evin elektriksiz kaldığı, yerel saatle 17.30 itibarıyla ise yaklaşık 80 bin eve elektrik sağlanamadığı bildirildi.

Avustralya'yı fırtına vurdu: Bir kişi hayatını kaybetti - 5

BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Victoria eyaleti sınırındaki Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Murray bölgesindeki Moama kasabasında bir kulübenin üzerine ağaç devrilmesi nedeniyle 63 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, yaralanan eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Avustralya'yı fırtına vurdu: Bir kişi hayatını kaybetti - 6

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

SES tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın şiddetinin akşam saatlerinde hafiflemesinin beklendiği ifade edildi. Şiddetli hava şartlarının yol açtığı yıkımın boyutunu belirlemek üzere hasar tespit çalışması başlatıldı.

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