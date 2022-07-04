Avustralya'yı sel vurdu: Ülkenin doğusunda evler, yollar ve köprüler sular altında kaldı

Avustralya'nın doğu kıyıları sellerle mücaadele ediyor. Sydney kentinin dış mahallerini de etkileyen selde evler, köprüler ve yollar su altında kaldı. On binlerce kişiden evlerini tahliye etmeleri istendi.

Haberler - Reuters - NTV Haber - Anadolu Ajansı 04.07.2022 - 14:57

Avustralya'yı sel vurdu: Ülkenin doğusunda evler, yollar ve köprüler sular altında kaldı - 1

Acil Durum Yönetim Bakanı Murray Watt, yaptığı açıklamada, "Elimizdeki son bilgilere göre, 18 ay içinde yaşanan diğer üç selden daha kötü bir sel felaketiyle karşı karşıya olabiliriz" diye konuştu.

Avustralya'yı sel vurdu: Ülkenin doğusunda evler, yollar ve köprüler sular altında kaldı - 2

Watt, daha önce yaşanan sellerde etkilenmeyen bölgelerin, söz konusu şiddetli yağışlardan etkilenebileceğini ifade etti.

Avustralya'yı sel vurdu: Ülkenin doğusunda evler, yollar ve köprüler sular altında kaldı - 3

Yeni Güney Galler (NSW) Başbakanı Dominic Perrottet, dün yapılan tahliye uyarılarından 32 bin kişinin etkilendiğini ve hafta boyunca bu rakamın artacağını kaydetti.

Avustralya'yı sel vurdu: Ülkenin doğusunda evler, yollar ve köprüler sular altında kaldı - 4

Avustralya Meteoroloji Dairesi yöneticisi Jane Golding, Sydney'in kuzeyindeki Newcastle ile güneyindeki Wollongong bölgeleri arasında kalan kısımların son 24 saat içinde bir metreden fazla yağış aldığını aktardı.

Avustralya'yı sel vurdu: Ülkenin doğusunda evler, yollar ve köprüler sular altında kaldı - 5

"SEYAHAT ETMEKTEN KAÇININ"

Dün, şiddetli yağış ve sel baskını riskine karşı binlerce on kişinin tahliye edilmesi emri verilmiş, kent sakinlerine gerekmediği sürece seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı yapılmıştı.

Avustralya'yı sel vurdu: Ülkenin doğusunda evler, yollar ve köprüler sular altında kaldı - 6
Avustralya'yı sel vurdu: Ülkenin doğusunda evler, yollar ve köprüler sular altında kaldı - 7
Avustralya'yı sel vurdu: Ülkenin doğusunda evler, yollar ve köprüler sular altında kaldı - 8
Avustralya'yı sel vurdu: Ülkenin doğusunda evler, yollar ve köprüler sular altında kaldı - 9
Avustralya'yı sel vurdu: Ülkenin doğusunda evler, yollar ve köprüler sular altında kaldı - 10

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