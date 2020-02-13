Avustralya’yı yangın sonrası sel vurdu

Avustralya’da hafta sonundan beri devam eden şiddetli yağış ülkenin Yeni Güney Galler (NSW) bölgesinde yangının tamamen kontrol altına alınmasını sağladı. Ancak, yağışlar ülkenin başkenti Sidney de dahil olmak üzere birçok bölgede sel baskınlarına neden oldu.

Avustralya'da geçen Eylül ayında başlayan orman yangınları en az 32 kişiyi ve milyarca hayvanın ölmesine neden oldu. 

Yangınlar, Yeni Güney Galler (NSW), Victoria ve Güney Avustralya'da yaklaşık 2 bin 500 evi yok etti. Son rakamlara göre, NSW’de en az 5,4 milyon hektar alan aylarca yanmaya devam etti.
Bununla birlikte, geçen hafta başlayan şiddetli yağış Avustralya yangınlarının durmasına katkı sağladı. NSW İtfaiye Departmanı bölgedeki yangının tamamen kontrol altına alındığı açıklayarak, “çok travmatik ve gergin bir zamanın ardından bu harika bir haber” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan, Avustralya’nın başkentinde rekor yağış kaosa neden oldu. Sidney dahil birçok ili sel bastı. Olumsuz hava koşullarının ülke genelinde devam edileceği belirtilirken gelecek haftasonu için ikinci kategoride fırtına uyarısı yapıldı. 

Ulesi Kasırgası adı verilen fırtınan saatte 130 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi. Özellikle NSW ve Queensland’in güneyinde yaşayanlardan  ani sel baskınlarına ve fırtınan olumsuz etkilerine dair önlem alınması istendi.

Avustralya’da tropikal savana hariç, 24 Ocak itibariyle toplam 7,7 milyon hektarın üzerinde bir alan yandı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezinden yapılan açıklamada, Avustralya'da aylardır orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınların neden olduğu dumanların, Dünya'nın etrafını en az bir kez dolaşmasının beklendiği bildirilmişti.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezinden yapılan açıklamada, Avustralya'da aylardır orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınların neden olduğu dumanların, Dünya'nın etrafını en az bir kez dolaşmasının beklendiği bildirilmişti. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avustralya'da aylardır süren yangınlarda doğrudan veya dolaylı 1,25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulunmuştu.

Telef olan hayvanlar arasında en çok sürüngen ve kuşlar ile koala ve kanguru gibi memeli hayvanların olduğu sanılıyor.

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