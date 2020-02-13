Avustralya’yı yangın sonrası sel vurdu

Yangınlar, Yeni Güney Galler (NSW), Victoria ve Güney Avustralya'da yaklaşık 2 bin 500 evi yok etti. Son rakamlara göre, NSW’de en az 5,4 milyon hektar alan aylarca yanmaya devam etti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezinden yapılan açıklamada, Avustralya'da aylardır orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınların neden olduğu dumanların, Dünya'nın etrafını en az bir kez dolaşmasının beklendiği bildirilmişti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezinden yapılan açıklamada, Avustralya'da aylardır orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınların neden olduğu dumanların, Dünya'nın etrafını en az bir kez dolaşmasının beklendiği bildirilmişti. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avustralya'da aylardır süren yangınlarda doğrudan veya dolaylı 1,25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulunmuştu.



Telef olan hayvanlar arasında en çok sürüngen ve kuşlar ile koala ve kanguru gibi memeli hayvanların olduğu sanılıyor.