Avustralya’yı yangın sonrası sel vurdu

Avustralya'da geçen Eylül ayında başlayan orman yangınları en az 32 kişiyi ve milyarca hayvanın ölmesine neden oldu.
Diğer taraftan, Avustralya’nın başkentinde rekor yağış kaosa neden oldu. Sidney dahil birçok ili sel bastı. Olumsuz hava koşullarının ülke genelinde devam edileceği belirtilirken gelecek haftasonu için ikinci kategoride fırtına uyarısı yapıldı.
Avustralya’da tropikal savana hariç, 24 Ocak itibariyle toplam 7,7 milyon hektarın üzerinde bir alan yandı.ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezinden yapılan açıklamada, Avustralya'da aylardır orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınların neden olduğu dumanların, Dünya'nın etrafını en az bir kez dolaşmasının beklendiği bildirilmişti.