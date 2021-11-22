Avusturya’da 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Avusturya’da vaka sayılarındaki artış nedeniyle, 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Tüm gün uygulanacak kısıtlamada zaruri ihtiyaçlar dışındaki yerler kapalı kalacak. Karara uymayanlar 1450 euroya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 22.11.2021 - 14:34

Avusturya’da 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı - 1

'da günlük vaka sayılarının 15 binin üzerine çıkması üzerine dördüncü dalgayı kontrol altına alabilmek ve sağlık sistemini koruyabilmek için hükümet herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararı aldı.

Avusturya’da 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı - 2

20 gün süresince herkesi kapsayan kısıtlama bugün başladı. 

Avusturya’da 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı - 3

Tüm gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle zaruri ihtiyaçların giderildiği, market, eczane gibi alışveriş yerlerinin dışındaki işletmeler, alışveriş merkezleri, restoran ve oteller kapalı tutulacak.

Avusturya’da 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı - 4

Aşılı aşısız ayırımı yapmaksızın herkese yönelik uygulanacak kısıtlama kapsamında belirli durumların dışında dışarı çıkılmasına izin verilmezken, eğitim hem uzaktan hem de yüz yüze devam edecek.

Avusturya’da 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı - 5

Kapanma süresince memurların evden çalışacağı bildirilirken, özel sektörde mümkün olan her iş yerinde evden çalışma düzenine geçilmesi tavsiye ediliyor.

Avusturya’da 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı - 6

1450 EURO PARA CEZASI

Alınan kararlara uymayanlar 1450 euroya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Avusturya’da 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı - 7

Avusturya’da son 24 saatte 13 bin 806 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 70 bin 419’a çıktı. Hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı da 27 artarak 12 bin 42’e yükseldi.

Avusturya’da 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı - 8

Ülkede ciddi tepkilere yol açan kapanma kararı, cumartesi günü, yaklaşık 50 bin kişinin katılımıyla düzenlenen gösteride protesto edilmişti.

Avusturya’da 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı - 9

Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, cuma günü yaptığı açıklamada, dördüncü dalganın etkili olduğu ülkede aşı yaptırmış kişilerin oranında istenilen seviyeye ulaşılamadığını, bu nedenle 20 gün süresince sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.

Avusturya’da 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı - 10

Schallenberg ayrıca, 1 Şubat 2022’den itibaren aşı zorunluluğunun da hayata geçirileceğini bildirmişti.

Avusturya’da 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı - 11
Avusturya’da 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı - 12
Avusturya’da 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı - 13
Avusturya’da 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı - 14
Avusturya’da 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı - 15
Avusturya’da 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı - 16

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