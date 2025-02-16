Avusturya'da kan donduran saldırı: 7 kişiyi bıçakladı, oturup güldü

Avusturya'nın Villach kentinde, sokaktaki insanlara bıçakla saldırarak 1 kişiyi öldüren, 6 kişiyi yaralayan saldırgan gözaltına alındı. Saldırıda 14 yaşında bir gencin hayatını kaybettiği aktarıldı. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen saldırganın, 7 kişiyi bıçakladıktan sonra polis ekipleri etrafını sarmışken oturup güldüğü görüldü.

Avusturya'da kan donduran saldırı: 7 kişiyi bıçakladı, oturup güldü - 1

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Avusturya'nın Villach kentinde oturum hakkı olan ve bugüne kadar adli vakası bulunmayan bir Suriyeli sığınmacı bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda 14 yaşında bir gencin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de çeşitli seviyelerde yaralandığı aktarıldı.

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Avusturya'da kan donduran saldırı: 7 kişiyi bıçakladı, oturup güldü - 2

POLİS ETRAFINI SARDI, SALDIRGAN OTURUP GÜLDÜ

Görgü tanıkları, 23 yaşındaki saldırganın saldırı esnasında ve sonrasında güldüğünü belirtti.

Tüyler ürpertici görüntülerde, şüphelinin polis memurlarının kendisini silahlarla çevrelemesine rağmen gülümsediği görülüyor.

Avusturya'da kan donduran saldırı: 7 kişiyi bıçakladı, oturup güldü - 3

SURİYELİ ADAM MÜDAHALE ETTİ

10 dakikadan az sürdüğü tahmin edilen saldırı, Suriyeli bir yemek dağıtım sürücüsünün oradan geçiyor olması ve cesurca müdahale etmesiyle sona erdi.

42 yaşındaki kahraman Alaaeddin Alhalabi, polis olay yerine gelene kadar kan dökülmesini durdurmak için aracını bıçaklı saldırganın üzerine sürdü.

Avusturya'da kan donduran saldırı: 7 kişiyi bıçakladı, oturup güldü - 4

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis sözcüsü şüphelinin tek başına hareket edip etmediğinin henüz belli olmadığını, saldırının sebebinin ise henüz bilinmediğini aktardı.

Avusturya'da kan donduran saldırı: 7 kişiyi bıçakladı, oturup güldü - 5

MÜNİH SALDIRISININ ARDINDAN GELDİ

Kan donduran olay, Almanya'nın Münih şehrinde bir Afgan vücut geliştirmecinin kalabalığın arasına dalarak ölümcül bir saldırı gerçekleştirmesinin ardından yaşandı.

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