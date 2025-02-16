Avusturya'da kan donduran saldırı: 7 kişiyi bıçakladı, oturup güldü
Avusturya'nın Villach kentinde, sokaktaki insanlara bıçakla saldırarak 1 kişiyi öldüren, 6 kişiyi yaralayan saldırgan gözaltına alındı. Saldırıda 14 yaşında bir gencin hayatını kaybettiği aktarıldı. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen saldırganın, 7 kişiyi bıçakladıktan sonra polis ekipleri etrafını sarmışken oturup güldüğü görüldü.
14 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ
Avusturya'nın Villach kentinde oturum hakkı olan ve bugüne kadar adli vakası bulunmayan bir Suriyeli sığınmacı bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.
Saldırıda 14 yaşında bir gencin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de çeşitli seviyelerde yaralandığı aktarıldı.