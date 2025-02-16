Avusturya'da kan donduran saldırı: 7 kişiyi bıçakladı, oturup güldü

SURİYELİ ADAM MÜDAHALE ETTİ

10 dakikadan az sürdüğü tahmin edilen saldırı, Suriyeli bir yemek dağıtım sürücüsünün oradan geçiyor olması ve cesurca müdahale etmesiyle sona erdi.

42 yaşındaki kahraman Alaaeddin Alhalabi, polis olay yerine gelene kadar kan dökülmesini durdurmak için aracını bıçaklı saldırganın üzerine sürdü.