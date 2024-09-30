Avusturya'da aşırı sağ, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk zaferini kazandı: Şimdi ne olacak?
Avusturya Özgürlük Partisi (FPO), İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana seçim zaferi kazanan ilk aşırı sağcı parti oldu. Koalisyon kurmak için bir ortağa ihtiyacı olan FPO, şimdi iktidara giden yolu açmaya çalışacak. Eski bir Nazi milletvekili tarafından kurulan FPO'nun lideri Kickl, Nazilerin Adolf Hitler için kullandığı bir terim olan “Volkskanzler” (Halkın Şansölyesi) olmak istediğini söylüyor.
Avrupa şüphecisi ve Rusya dostu Avusturya Özgürlük Partisi, dün yapılan parlamento seçimlerinden birinci çıktı ve ilk zaferini kazandı.
Bu, Avusturya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kazanılan ilk aşırı sağcı zafer oldu.
FPO'nun seçimden birinci çıkması, Avrupa'daki aşırı sağın son dönemdeki yükselişinde bir başka kilometre taşı oldu. Ancak parti hemen sert bir "gerçeklik kontrolüne" tabi tutuldu.
Sonuçların açıklanmasının ardından bir televizyon stüdyosunda FPO parti lideri Herbert Kickl ile parlamentodaki diğer partilerin liderleri karşı karşıya geldi. Liderler, Kickl'in koalisyon teklifini reddetti.