Avusturya'da aşırı sağ, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk zaferini kazandı: Şimdi ne olacak?

KOALİSYON İÇİN ORTAK BULAMAYABİLİR

FPO, Başbakan Karl Nehammer'in muhafazakar Halk Partisi'nin (OVP) yaklaşık 2,5 puan önünde oyların yüzde 29'unu alarak şimdiye kadarki en iyi sonucunu elde etti.

Protestolar sonrası Kickl, rakiplerini halkın iradesine karşı çıkmakla suçladı.

Seçim zaferinin ardından destekçilerine “Yarın mavi bir pazartesi olacak ve o zaman bu yüzde 29'u bu ülkede siyasi bir gerçekliğe dönüştürmeye başlayacağız” dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın müttefiki olan Kickl, Avusturya'daki diğer tüm partilerle müzakere etmeyi teklif etti.

FPO'nun beklenmedik zaferi, bir ortak bulamazsa, boşa düşme riskiyle karşı karşıya.

Hükümetlerin kurulmasını denetleyen eski bir Yeşiller lideri olan Başkan Alexander Van der Bellen, tüm partileri görüşmelere çağırdı ve sürecin uzayabileceğini öne sürdü.