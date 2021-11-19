Avusturya’dan tüm ülke için zorunlu aşı kararı: Pazartesiden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor

Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, günlük Covid-19 vaka sayılarındaki artışın sürdüğünü belirterek pazartesi gününden itibaren 20 gün süresince herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını bildirdi. Bununla birlikte Schallenberg, "Ülke genelinde 1 Şubat 2022’den itibaren geçerli olacak şekilde aşı zorunluluğunun yürürlüğe girmesi için çalışmalar başlatıldı" dedi.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 19.11.2021 - 14:50

Avusturya’dan tüm ülke için zorunlu aşı kararı: Pazartesiden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor - 1

Başbakanı Alexander Schallenberg,  beraberindeki heyetle yaptığı basın toplantısında, alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.

Avusturya’dan tüm ülke için zorunlu aşı kararı: Pazartesiden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor - 2

AŞIYA OLAN İLGİ İSTENİLEN SEVİYEYE ULAŞMADI

Aşı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulamamak için çok çaba sarf ettiklerini vurgulayan Schallenberg, ancak alınan son kararlara rağmen aşıya olan ilgide istenilen seviyeye ulaşılamadığını söyledi.

Avusturya’dan tüm ülke için zorunlu aşı kararı: Pazartesiden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor - 3

Schallenberg, bazı siyasi çevrelerin ve çeşitli oluşumların aşı karşıtı yaklaşımı nedeniyle vatandaşların aşı yaptırmakta tereddüt ettiğini, bunun ülkenin sağlık sistemine yönelik bir "saldırı" olduğunu söyleyedi. Avusturya Başbakanı, gelinen noktada yoğun bakım hasta sayılarında ciddi oranda artış yaşandığını aktardı.

Avusturya’dan tüm ülke için zorunlu aşı kararı: Pazartesiden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor - 4

1 ŞUBAT 2022'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Vakaların artışı ve sokağa çıkma kısıtlaması döngüsünden kurtulmak istediklerinin altını çizen Schallenberg, "Dün zor bir karar aldık. Ülke genelinde 1 Şubat 2022’den itibaren geçerli olacak şekilde aşı zorunluluğunun yürürlüğe girmesi için çalışmalar başlatıldı" dedi.

Avusturya’dan tüm ülke için zorunlu aşı kararı: Pazartesiden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor - 5

Schallenberg, salgına ilişkin durumun ciddiyeti ve sağlık sisteminin korunması için eyalet başkanları ve uzmanlarla yapılan görüşme sonucunda ülke genelinde herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararının alındığını bildirerek, "Pazartesiden itibaren en fazla 20 gün süresince federal düzeyde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" dedi.

Avusturya’dan tüm ülke için zorunlu aşı kararı: Pazartesiden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor - 6

KISITLAMAYA HERKES TABİ TUTULACAK

Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein da dördüncü dalganın kırılması için sokağa çıkma kısıtlamasının gerekli olduğunu vurgulayarak bazı koşullar dışında tüm gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına herkesin tabi tutulacağını kaydetti.

Avusturya’dan tüm ülke için zorunlu aşı kararı: Pazartesiden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor - 7

20 günlük sürenin sonunda sokağa çıkma kısıtlamasının aşısızlar ve hastalığı geçirmemişlere yönelik devam edeceğini belirten Mückstein, aşı yaptırmış kişilerin oranının yükselmesi gerektiğini, bu nedenle aşı zorunluluğu getirme kararı aldıklarını kaydetti.

Avusturya’dan tüm ülke için zorunlu aşı kararı: Pazartesiden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor - 8

Bu kapanma kararıyla market, eczane gibi zorunlu ihtiyaçların giderildiği alışveriş yerlerinin dışında her yer kapanırken uzaktan eğitime geçilecek.

Avusturya’dan tüm ülke için zorunlu aşı kararı: Pazartesiden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor - 9
Avusturya’dan tüm ülke için zorunlu aşı kararı: Pazartesiden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor - 10

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