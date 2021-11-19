Avusturya’dan tüm ülke için zorunlu aşı kararı: Pazartesiden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor

AŞIYA OLAN İLGİ İSTENİLEN SEVİYEYE ULAŞMADI

Aşı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulamamak için çok çaba sarf ettiklerini vurgulayan Schallenberg, ancak alınan son kararlara rağmen aşıya olan ilgide istenilen seviyeye ulaşılamadığını söyledi.