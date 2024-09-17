Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Süper Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?
Süper Kanlı Ay tutulması Türkiye'deki astroloji tutkunları tarafından da yakın takip ediliyor. Gök olaylarını takip etmeyi seven ve astrolojik konulara ilgi duyan vatandaşlar, 2024 yılının son Ay tutulmasının tarihi ve saatini merak ediyor Süper Kanlı Ay tutulması, üç gök olayı bir araya geldiğinde meydana gelen nadir astrolojik olaylar arasında yer alır. Peki, Süper Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta?Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?
2024 yılının son Ay tutulması olan Süper Kanlı Ay tutulması tarihi, gök bilimi ve gök olaylarına ilgi duyan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yaşanacak gök olayında Dünya, Güneş ile Dolunay'ın arasından geçecek ve Güneş'in gölgesi Ay'ın yüzeyine düşecek. Böylece Ay olduğundan yüzde 14 daha büyük gözükecek ve kırmızı bir renge bürünecek. Peki, Süper Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenecek mi?