Ay'a ayak basan ikinci insanın ceketi 2,8 milyon dolara satıldı

Haberler - ntv.com.tr 27.07.2022 - 10:49 | Son Güncelleme : 27.07.2022 - 11:18
Emekli astronot Buzz Aldrin'in Ay’a ayak basarken giydiği ceket New York'taki Sotheby's Müzayede Evi tarafından 2 milyon 772 bin 500 dolara (yaklaşık 50 milyon lira) satıldı.
Ceketin üzerinde Apollo 11 görev amblemi ve "E. Aldrin" imzası yer alıyor. Uzay giysisi aynı zamanda Apollo kıyafetlerinin üretiminde kullanılan Beta Bezi adı verilen yanmaz, sıkı dokunmuş silika elyaf malzemeden yapıldı.
Müzayede evinden yapılan açıklamaya göre, giysi bir müzayedede satılan en pahalı ceket ve uzayda kullanılan en değerli Amerikan ürünü oldu.
Bununla birlikte ceket, Aldwin’in kariyerinden kalma kişisel hatıra koleksiyonun ve tarihi NASA eşyalarının bir parçasıydı ve 2 milyon dolara kadar satılması bekleniyordu. Sotheby's’ın bildirdiğine göre uzay giysisi aynı zamanda yaklaşık 10 dakika içinde hızla yeni sahibini buldu.
Diğer taraftan, Aldrin’in ceketi, Apollo 11 görevinden kalma ve özel bir koleksiyonda yer alan tek giysi olma özelliğini taşıyor.
Apollo 11’in diğer mürettebat üyeleri Neil Armstrong ve Michael Collins tarafından giyilen ceketlerin her ikisi de şimdi Washington DC'deki Smithsonian Ulusal Hava ve Uzay Müzesi'nde yer alıyor.
Diğer taraftan 92 yaşındaki Aldrin, 1969'da mürettebat arkadaşı Armstrong'un ardından Ay’a ayak basan ikinci kişi oldu.
Konuya ilişkin açıklama yapan Aldrin "Yoğun bir değerlendirmeden sonra, birçokları için tarihi bir anın sembolü olan, ancak benim için her zaman bilime ve keşfe adanmış bir hayatın kişisel hatıraları olan bu öğeleri dünyayla paylaşmanın zamanı geldi. Umarım bu koleksiyon, Buzz Aldrin olmanın nasıl bir şey olduğuna dair bir fikir verir” diye konuştu.