Ay'a ayak basan ikinci insanın ceketi 2,8 milyon dolara satıldı

Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA)’nın eski astronotlarından Buzz Aldrin'in Ay’a ayak bastığında giydiği ceket, 2,8 milyon dolarlık (yaklaşık 50 milyon lira) rekor bir fiyata satıldı. Sotheby's tarafından yapılan açıklamaya göre, Ay'a ayak basan ikinci insanın giysisi, bir müzayedede satılan en pahalı ceket ve uzayda uçan en değerli Amerikan eseri oldu.

Haberler - ntv.com.tr 27.07.2022 - 10:49 | Son Güncelleme : 27.07.2022 - 11:18

Ay'a ayak basan ikinci insanın ceketi 2,8 milyon dolara satıldı - 1

Emekli astronot Buzz Aldrin'in Ay’a ayak basarken giydiği ceket New York'taki Sotheby's Evi tarafından 2 milyon 772 bin 500 dolara (yaklaşık 50 milyon lira) satıldı.

Ay'a ayak basan ikinci insanın ceketi 2,8 milyon dolara satıldı - 2

Ceketin üzerinde Apollo 11 görev amblemi ve "E. Aldrin" imzası yer alıyor. giysisi aynı zamanda  Apollo kıyafetlerinin üretiminde kullanılan Beta Bezi adı verilen yanmaz, sıkı dokunmuş silika elyaf malzemeden yapıldı.

Ay'a ayak basan ikinci insanın ceketi 2,8 milyon dolara satıldı - 3

BİR MÜZAYEDEDE SATILAN EN PAHALI CEKET

Müzayede evinden yapılan açıklamaya göre, giysi bir müzayedede satılan en pahalı ceket ve uzayda kullanılan en değerli Amerikan ürünü oldu.

Ay'a ayak basan ikinci insanın ceketi 2,8 milyon dolara satıldı - 4

Bununla birlikte ceket, Aldwin’in kariyerinden kalma kişisel hatıra koleksiyonun ve tarihi NASA eşyalarının bir parçasıydı ve 2 milyon dolara kadar satılması bekleniyordu. Sotheby's’ın bildirdiğine göre uzay giysisi aynı zamanda yaklaşık 10 dakika içinde hızla yeni sahibini buldu.

Ay'a ayak basan ikinci insanın ceketi 2,8 milyon dolara satıldı - 5

Diğer taraftan, Aldrin’in ceketi, Apollo 11 görevinden kalma ve özel bir koleksiyonda yer alan tek giysi olma özelliğini taşıyor. 

Ay'a ayak basan ikinci insanın ceketi 2,8 milyon dolara satıldı - 6

Apollo 11’in diğer mürettebat üyeleri Neil Armstrong ve Michael Collins tarafından giyilen ceketlerin her ikisi de şimdi Washington DC'deki Smithsonian Ulusal Hava ve Uzay Müzesi'nde yer alıyor.

Ay'a ayak basan ikinci insanın ceketi 2,8 milyon dolara satıldı - 7

AY'A AYAK BASAN 2. KİŞİ

Diğer taraftan 92 yaşındaki Aldrin, 1969'da mürettebat arkadaşı Armstrong'un ardından Ay’a ayak basan ikinci kişi oldu.

Ay'a ayak basan ikinci insanın ceketi 2,8 milyon dolara satıldı - 8

Konuya ilişkin açıklama yapan Aldrin "Yoğun  bir değerlendirmeden sonra, birçokları için tarihi bir anın sembolü olan, ancak benim için her zaman bilime ve keşfe adanmış bir hayatın kişisel hatıraları olan bu öğeleri dünyayla paylaşmanın zamanı geldi. Umarım bu koleksiyon, Buzz Aldrin olmanın nasıl bir şey olduğuna dair bir fikir verir” diye konuştu.

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