Ay'a ayak basan ikinci insanın ceketi 2,8 milyon dolara satıldı

Konuya ilişkin açıklama yapan Aldrin "Yoğun bir değerlendirmeden sonra, birçokları için tarihi bir anın sembolü olan, ancak benim için her zaman bilime ve keşfe adanmış bir hayatın kişisel hatıraları olan bu öğeleri dünyayla paylaşmanın zamanı geldi. Umarım bu koleksiyon, Buzz Aldrin olmanın nasıl bir şey olduğuna dair bir fikir verir” diye konuştu.