Ay'a dönüş görevi: Artemis II uçuşunda yer alacak astronotlar açıklandı

"BU İNSANLIĞIN MÜRETTEBATI"

NASA Yöneticisi Bill Nelson, astronotlarla ilgili açıklamasında, "Artemis II mürettebatı, bizi yıldızlara taşımak için özveriyle çalışan binlerce kişiyi temsil ediyor. Bu onların mürettebatı, bizim mürettebatımız, insanlığın mürettebatı" dedi.



Kanada Uzay Ajansı'ndan sorumlu Bakan François-Philippe Champagne ise şu açıklamayı yaptı:



"Ay'a geri dönüyoruz ve Kanada bu heyecan verici yolculuğun merkezinde. NASA ile uzun süredir süregelen işbirliğimiz sayesinde, bir Kanadalı astronot bu tarihi görevde uçacak. Tüm Kanadalılar adına, en büyük insan girişimlerinden birinin ön saflarında yer alan Jeremy'I (Hansen) kutlamak istiyorum. Artemis programına Kanada'nın katılımı, uzay tarihimizdeki belirleyici bir kesitini teşkil etmesinin yanı sıra, iki ülke arasındaki dostluk ve yakın ortaklığın bir kanıtıdır."



