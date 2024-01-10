Ay'a giden son adamlar: Hayatta kalan son Apollo astronotları

Fotoğrafın, küresel çevre hareketine öncülük ettiği ve her yıl düzenlenen bir etkinlik olan "Dünya Günü"nün yaratılmasına ön ayak olduğu kabul ediliyor.

O andan bahseden Anders, "Bu kadar yolu Ay'ı keşfetmek için geldik ve keşfettiğimiz en önemli şey Dünya'ydı." ifadelerini kullandı.

1969'da uzay programından emekli olmasının ardından Anders havacılık endüstrisinde çalıştı.

Ayrıca 1970'lerde bir yıl boyunca ABD'nin Norveç Büyükelçisi olarak görev yaptı.