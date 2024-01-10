Ay'a giden son adamlar: Hayatta kalan son Apollo astronotları
NASA'nın yıllar sonra gerçekleştireceği ilk mürettebatlı Ay'a yolculuk görevinin tarihinin ertelenmesinin ardından gözler geçmişe çevrildi. Uzay araştırmalarının öncüleri sayılan 1960'lı ve 1970'li yıllardaki "Apollo" görevlerinde Ay'a seyahat eden 24 NASA astronotundan günümüzde hayatta kalan sadece 8 kişi var.
Son Apollo görevinden sonra 50 yılı aşkın bir sürenin ardından insanları Ay'a geri gönderme yarışı bir kez daha kızışıyor.
Bir dizi özel şirket 2024 yılında Ay'a bilim aracı gönderiyor. Ancak bunlardan ilki olan "Peregrine", fırlatıldıktan kısa bir süre sonra arızalandı.