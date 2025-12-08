Ayı bakıcısıyla güreşti, basket potası bile ayıramadı
08.12.2025 14:15
NTV - Haber Merkezi
Çin'in Zhejiang Eyaletindeki Hangzhou Safari Parkı'nda ayı bakıcısına saldırdı. Hayvanat bahçesi görevlileri olaya hemen müdahale etti.
AYININ YİYECEK HEYCANI
Çin'in Zhejiang Eyaletindeki Hangzhou Safari Parkı'nda bir kara ayı, hayvanat bahçesi görevlisine saldırdı. Hayvanat bahçesi yetkilileri bakıcının büyük bir havuç ve elma torbası taşıması ve ayının bunu fark etmesi nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı. Ayının heycanlanıp yiyecekleri almak için görevliye saldırdığı belirtildi.
BASKETBOL POTASIYLA MÜDAHALE
Bakıcı kaçmaya çalışırken, hayvan onu hedef almaya devam etti. Ekipler, basketbol potası, sopalar, sandalyeler ve tabureler gibi mevcut malzemeleri kullanarak ayıyı bakıcıdan ayırmak için müdahale etti. Bakıcı, ayı tekrar üzerine atılmadan önce büyük bir zorlukla kurtulmayı başardı. Olay ayı ve görevli yaralanmadan atlatıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin üzerine hayvanat bahçelerinin kapatılması gerektiği, hayvanların esir tutulmaması için yorumlar yapıldı.