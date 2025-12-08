Ayı bakıcısıyla güreşti, basket potası bile ayıramadı

Bakıcı kaçmaya çalışırken, hayvan onu hedef almaya devam etti. Ekipler, basketbol potası, sopalar, sandalyeler ve tabureler gibi mevcut malzemeleri kullanarak ayıyı bakıcıdan ayırmak için müdahale etti. Bakıcı, ayı tekrar üzerine atılmadan önce büyük bir zorlukla kurtulmayı başardı. Olay ayı ve görevli yaralanmadan atlatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin üzerine hayvanat bahçelerinin kapatılması gerektiği, hayvanların esir tutulmaması için yorumlar yapıldı.