Ay'ın görülmeyen yüzünde keşif: 1 milyar yıldan fazla süre volkanik aktivite gerçekleşmiş!
Çin ve ABD’li bilim insanlarının yürüttüğü araştırmalar, Ay’ın uzak yüzeyinde 1 milyardan fazla yıl süren volkanik patlamaların izlerini keşfetti. Yeni bulgular, Çin'in gerçekleştirdiği Chang’e-6 misyonu tarafından toplanan Ay kayası örnekleri sayesinde gün yüzüne çıktı.
Ay’ın Dünya’dan görülemeyen karanlık yüzeyinde, 1 milyardan fazla yıl süren volkanik aktiviteler tespit edildi.
Ay’ın uzak yüzeyinin jeolojik yapısı, bilim insanlarını uzun süredir meraklandırıyordu. Yapılan bu çığır açan keşif, Ay’ın bu bölgesinin de tıpkı Dünya’dan görülen yüzeyi gibi volkanik patlamalarla şekillendiğini ve devasa kraterlerin oluşmasına neden olduğunu gösterdi.