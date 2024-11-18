Ay'ın görülmeyen yüzünde keşif: 1 milyar yıldan fazla süre volkanik aktivite gerçekleşmiş!

DAHA GENİŞ BİR YÜZEYE YAYILIYOR

Bu bulgular, Ay’ın volkanik faaliyetlerinin yalnızca Dünya’dan görünen yüzeyle sınırlı olmadığını kanıtlıyor. Daha önce, Ay’ın uzak yüzeyinin de volkanik bir geçmişi olabileceği öne sürülmüştü, ancak bu yeni keşif, bu bölgenin de önemli volkanik patlamalar yaşadığını doğruluyor.

Arizona Üniversitesi’nden gezegen yanardağı uzmanı Christopher Hamilton, "Bu bölgeden alınan örnek, daha önce veri elde edemediğimiz bir alanı açığa çıkarıyor" dedi.