Ay'ın karanlık yüzünde Güneş tutulması, Dünya'nın batışı. İşte Artemis 2'nin çektiği fotoğraflar

Artemis 2 ekibi dünyadan yaklaşık 406 bin 765 kilometre uzaklığa erişerek Apolllo 13'ün rekorunu kırdı. Mürettebat, Ay’ın uzak yüzü etrafında dolaşırken yaşanan Güneş tutulmasını kaydetti. Ay Güneş'i tamamen kapatacak kadar büyük görünürken Artemis 2 ekibi yaklaşık 54 dakika süren tam tutulmayı gözlemledi.

Güneş ışığı Ay'ın etrafında parlayan bir hale oluşturarak parlaklığı nedeniyle gizlenen Güneş'in dış atmosferini de ortaya çıkarıyor. Ayrıca,Ay'ı görüntülerken genellikle görülemeyecek kadar sönük olan yıldızlar da bu fotoğrafta görülebiliyor.