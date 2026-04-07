Ay'ın karanlık yüzünde Güneş tutulması, Dünya'nın batışı. İşte Artemis 2'nin çektiği fotoğraflar
07.04.2026 17:00
Erdem Güzel
Ay'ın çevresinden dün gece dolaşan ve Dünya'ya dönmek için yola çıkan Artemis 2 ekibinin çektiği bazı fotoğraflar NASA tarafından yayınlandı.
ARTEMİS'TE GÜNEŞ TUTULMASI
Artemis 2 ekibi dünyadan yaklaşık 406 bin 765 kilometre uzaklığa erişerek Apolllo 13'ün rekorunu kırdı. Mürettebat, Ay’ın uzak yüzü etrafında dolaşırken yaşanan Güneş tutulmasını kaydetti. Ay Güneş'i tamamen kapatacak kadar büyük görünürken Artemis 2 ekibi yaklaşık 54 dakika süren tam tutulmayı gözlemledi.
Güneş ışığı Ay'ın etrafında parlayan bir hale oluşturarak parlaklığı nedeniyle gizlenen Güneş'in dış atmosferini de ortaya çıkarıyor. Ayrıca,Ay'ı görüntülerken genellikle görülemeyecek kadar sönük olan yıldızlar da bu fotoğrafta görülebiliyor.
DÜNYA'NIN BATIŞI
Artemis 2 mürettebatı, Ay'ın çevresinden geçerken uzay aracının pencerelerinde kameralarıyla hazır bekliyorlardı. Dünya ile Ay'ı aynı kareye sığdıran ve "Ay'dan Dünya'nın batışı" olarak adlandırılan fotoğraf Ay'ın arka yüzünden çekildiği belirtiliyor. Dünya'nın karanlık kısmı gece vaktini yaşıyor. Dünya'nın gündüz tarafında ise Avustralya ve Okyanusya üzerindeki bulutlar görülebiliyor.
DÜNYA HİLAL ŞEKLİNDE
Dünya'nın batmasından 36 dakika önce çekilen fotoğrafta, Dünya gittikçe küçük şekilde görünüyor. Dünya hilal şeklini almış şeklilde görünürken Ay yüzeyinde de soğumuş lavlardan oluşan koyu tabanı ve dış dağ halkalarıyla Orientale denizi görülüyor.
NASA, Artemis programı kapsamında Ay’daki Orientale havzasının insan gözüyle ilk kez tamamen görüldüğünü açıklamıştı.
AY'IN ARKA YÜZÜNDEKİ KRATERLER DE FOTOĞRAFLANDI
Artemis 2 mürettebatı Ay yüzeyindeki Vavilov kraterini de görüntüledi. Bir çarpma krateri olan Vavilov Ay'ın arka yüzünde bulunuyor.
Vavilov'un minimum düzeyde aşınmaya uğradığı gözlemlenirken kraterin Ay'ın ekvatoruna yakın olduğu belirtiliyor.