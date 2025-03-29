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Aylar süren karın ağrısını önemsemedi: Kötü haberi aldıktan 3 hafta sonra öldü

Aylar süren mide ağrısını önemsemeyen 59 yaşındaki Jonathan Ainsworth, yapılan tetkikler sonucunda safra kesesi kanseri olduğunu öğrendi. İki çocuk babası adam, teşhis konduktan 3 hafta sonra hayatını kaybetti.

Aylar süren karın ağrısını önemsemedi: Kötü haberi aldıktan 3 hafta sonra öldü - 1

50 yaşındaki Thelma Ainsworth, eşinin mide ve karın ağrısı şikayetlerine rağmen ısrarla hastaneye gitmediğini ve bunun sonucunda da yaşama gözlerini yumduğunu anlattı. Hastalığın sinsice ilerlediğini ve tüm vücuda yayıldığını belirten Thelma Ainsworth, ''Jonathan, doktorluk yapmasına rağmen muayene olmadı, son ana kadar bekledi'' dedi.

DÜNYA HABERLERİ

Aylar süren karın ağrısını önemsemedi: Kötü haberi aldıktan 3 hafta sonra öldü - 2

Jonathan Ainsworth, kanserin ilk belirtilerini 2019 yılında hissetmeye başladı. Sürekli egzersiz yapan ve düzenli olarak koşan 50'li yaşlarındaki adam, şiddetli karın ağrıları hissetmeye başladı ancak önemsemedi. Bu belirtiyi ani kilo kaybı takip etti. Doktora başvurduğunda ise karaciğerinde iltihap olduğu yanıtını aldı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanının uyarısıyla başka bir sağlık kuruluşunda daha detaylı tetkikler yaptıran Jonathan Ainsworth, St Mary's Hastanesi'nde safra kesesi kanseri olduğunu öğrendi.

Aylar süren karın ağrısını önemsemedi: Kötü haberi aldıktan 3 hafta sonra öldü - 3

Safra, vücudun yiyecekleri sindirmesine yardımcı olan bir sıvıdır. Kanserin erken evrelerinde teşhis konulanların yüzde 20-25’i beş yıl ve daha uzun süre hayatta kalabilirken, kanserin ileri evrelerinde teşhis konulanların sadece yüzde 2-5’i hayatta kalabiliyor. Kanser, safra kanallarının vücut içindeki konumu nedeniyle pankreas ve bağırsak gibi yakın organlara kolayca yayılabiliyor. 

Aylar süren karın ağrısını önemsemedi: Kötü haberi aldıktan 3 hafta sonra öldü - 4

Jonathan Ainsworth, teşhis konulduktan 3 hafta sonra hayatını kaybetti. Eşi Thelma Ainsworth, ''Jonathan'ın ölümünden kendimi sorumlu tutuyorum çünkü onu daha erken muayene olmaya ikna edebilirdim'' sözleriyle pişmanlığını dile getirdi. Acılı eş, karın ağrısı ve ani kilo kaybı gibi basit görünen semptomların asla göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, herkesi daha dikkatli olmaya çağırdı.

Aylar süren karın ağrısını önemsemedi: Kötü haberi aldıktan 3 hafta sonra öldü - 5

SAFRA KESESİ KANSERİ BELİRTİLERİ

​Safra kesesi kanseri, genellikle erken evrelerde belirti vermeyen ve sinsi ilerleyen bir kanser türüdür. Semptomlar, hastalık ilerledikçe ortaya çıkar ve şunları içerebilir:​

Karın ağrısı: Özellikle sağ üst karın bölgesinde hissedilen ağrı, safra kesesi kanserinin yaygın belirtilerindendir. ​

Sarılık: Cildin ve gözlerin beyaz kısmının sararması, safra yollarının tıkanması sonucu gelişebilir. ​

Mide bulantısı ve kusma: Bu semptomlar, safra kesesi kanseri olan bireylerde sıkça görülür. ​

İştah kaybı ve kilo kaybı: Açıklanamayan kilo kaybı ve iştah azalması, bu hastalığın sinyalleri arasında yer alır. ​

Karın bölgesinde şişkinlik hissi: Karında doluluk veya şişkinlik hissi, safra kesesi kanserinin erken işaretlerindendir.

Ateş: Nedeni bilinmeyen yüksek ateş, safra kesesi kanseri ile ilişkili olabilir. ​

Kaşıntı: Ciltte kaşıntı, safra yollarının tıkanması nedeniyle ortaya çıkabilir. ​

Aylar süren karın ağrısını önemsemedi: Kötü haberi aldıktan 3 hafta sonra öldü - 6

SAFRA KESESİ KANSERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Cerrahi tedavi: Erken evrelerde, tümörün bulunduğu bölgenin ve çevre dokuların çıkarılması düşünülebilir.​

Radyoterapi ve kemoterapi: İleri evrelerde veya cerrahi müdahalenin mümkün olmadığı durumlarda, tümörün küçültülmesi veya kontrol altına alınması için kullanılabilir. ​

Safra kesesi kanserinde tedavi seçenekleri, hastanın genel sağlık durumu, yaş ve hastalığın evresi gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, şikayetleriniz veya endişeleriniz varsa, bir gastroenteroloji uzmanına danışmanız önemlidir.

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