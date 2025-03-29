Aylar süren karın ağrısını önemsemedi: Kötü haberi aldıktan 3 hafta sonra öldü
Aylar süren mide ağrısını önemsemeyen 59 yaşındaki Jonathan Ainsworth, yapılan tetkikler sonucunda safra kesesi kanseri olduğunu öğrendi. İki çocuk babası adam, teşhis konduktan 3 hafta sonra hayatını kaybetti.
50 yaşındaki Thelma Ainsworth, eşinin mide ve karın ağrısı şikayetlerine rağmen ısrarla hastaneye gitmediğini ve bunun sonucunda da yaşama gözlerini yumduğunu anlattı. Hastalığın sinsice ilerlediğini ve tüm vücuda yayıldığını belirten Thelma Ainsworth, ''Jonathan, doktorluk yapmasına rağmen muayene olmadı, son ana kadar bekledi'' dedi.