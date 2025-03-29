Aylar süren karın ağrısını önemsemedi: Kötü haberi aldıktan 3 hafta sonra öldü

SAFRA KESESİ KANSERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Cerrahi tedavi: Erken evrelerde, tümörün bulunduğu bölgenin ve çevre dokuların çıkarılması düşünülebilir.​

Radyoterapi ve kemoterapi: İleri evrelerde veya cerrahi müdahalenin mümkün olmadığı durumlarda, tümörün küçültülmesi veya kontrol altına alınması için kullanılabilir. ​

Safra kesesi kanserinde tedavi seçenekleri, hastanın genel sağlık durumu, yaş ve hastalığın evresi gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, şikayetleriniz veya endişeleriniz varsa, bir gastroenteroloji uzmanına danışmanız önemlidir.