Aylarca bu belirtiyi görmezden geldi: 22 yaşında bağırsak kanseri teşhisi kondu
Avustralya'da 22 yaşındaki Charlotte Lasica, adet sancısı zannettiği şikâyetlerinin bağırsak kanseri olduğunu öğrenince hayatı değişti. Genç kadın, erken teşhisin önemine dikkat çekerek gençleri uyardı.
Avustralya’nın Sidney kentinde yaşayan Charlotte Lasica, 2024’ün başlarında mide ağrıları ve kramp şikâyetleriyle mücadele etmeye başladı. O dönemde 22 yaşında olan Lasica, yaşadığı ağrıları adet döngüsü ya da yediği bir şeyin dokunmasıyla ilişkilendirdi.