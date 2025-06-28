Aylarca bu belirtiyi görmezden geldi: 22 yaşında bağırsak kanseri teşhisi kondu

Avustralya'da 22 yaşındaki Charlotte Lasica, adet sancısı zannettiği şikâyetlerinin bağırsak kanseri olduğunu öğrenince hayatı değişti. Genç kadın, erken teşhisin önemine dikkat çekerek gençleri uyardı.

Aylarca bu belirtiyi görmezden geldi: 22 yaşında bağırsak kanseri teşhisi kondu - 1

Avustralya’nın Sidney kentinde yaşayan Charlotte Lasica, 2024’ün başlarında mide ağrıları ve kramp şikâyetleriyle mücadele etmeye başladı. O dönemde 22 yaşında olan Lasica, yaşadığı ağrıları adet döngüsü ya da yediği bir şeyin dokunmasıyla ilişkilendirdi.


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Aylarca bu belirtiyi görmezden geldi: 22 yaşında bağırsak kanseri teşhisi kondu - 2

Ancak Temmuz ayında şikâyetlerinin şiddetlenmesi ve şişkinliğin artması üzerine bir arkadaşının tavsiyesiyle doktora başvurdu. Yapılan testler, Lasica’nın bağırsak kanserinin üçüncü evresinde olduğunu ve hastalığın lenf düğümlerine yayıldığını ortaya koydu.

Ağustos ayında konulan teşhisin ardından, Eylül 2024’te total kolektomi (tüm kalın bağırsağın alınması) ameliyatı geçiren Lasica, geçici ileostomi uygulamasıyla yaşamaya başladı. Ardından altı ay süren sekiz kürlük kemoterapi tedavisiyle hastalıkla mücadele etti. Son yapılan BT taramasında kanserin tamamen temizlendiği açıklandı.


Aylarca bu belirtiyi görmezden geldi: 22 yaşında bağırsak kanseri teşhisi kondu - 3

"DOKTORUM BİLE ŞOKTAYDI"

Lasica, yaşadıklarını ilk başta hafife aldığını belirterek, “Şişkindim, sürekli tok hissediyordum ama yine de bunları adet döngümle ilişkilendiriyordum. Sonra semptomlar geçmeyince bir arkadaşım beni doktora gitmeye zorladı. Gastroenterolog ilk etapta yaşımın gençliğinden dolayı kanser olabileceğimi düşünmedi. Ancak kolonoskopi sonrası kanser olduğum anlaşıldı. Doktorum, bu teşhisi koyduğu en genç hastanın ben olduğumu söyledi,” dedi.


Aylarca bu belirtiyi görmezden geldi: 22 yaşında bağırsak kanseri teşhisi kondu - 4

“VÜCUDUNUZU EN İYİ SİZ TANIRSINIZ”

Lasica şimdi hikâyesini paylaşarak, özellikle genç yaştaki bireyleri bilinçlendirmeyi amaçlıyor: “Kendinizi iyi hissetseniz bile vücudunuzdaki değişiklikleri görmezden gelmeyin. Bilmemek sizi korumaz. Kolonoskopi zor bir işlem olabilir ama teşhis konmazsa yaşanabilecekler çok daha zor.”


Aylarca bu belirtiyi görmezden geldi: 22 yaşında bağırsak kanseri teşhisi kondu - 5

GENÇLERDE KANSER VAKASI ARTIYOR

İngiltere’de her yıl yaklaşık 44 bin, ABD’de ise 142 bin bağırsak kanseri vakası görülüyor. Vakaların büyük çoğunluğu 50 yaş üstü bireylerde teşhis edilse de, son 30 yılda genç yetişkinler arasındaki oran %50 arttı.

Uzmanlar, bu artışın nedenlerini modern yaşam tarzı, aşırı işlenmiş gıdalar, kimyasallar, obezite ve çevresel faktörlerle ilişkilendiriyor. İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu’na göre, ülkedeki bağırsak kanseri vakalarının %54’ü önlenebilir durumda.


Aylarca bu belirtiyi görmezden geldi: 22 yaşında bağırsak kanseri teşhisi kondu - 6

BAĞIRSAK KANSERİ BELİRTİLERİ

Bağırsak kanserinin en sık görülen belirtileri arasında:

  • Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik (ishal, kabızlık)
  • Dışkıda kan
  • Şişkinlik ve karında kitle
  • Nedensiz kilo kaybı
  • Sürekli yorgunluk hissi yer alıyor.

Bu tür belirtiler yaşayan kişilerin mutlaka bir sağlık uzmanına başvurarak kontrol yaptırmaları öneriliyor.
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