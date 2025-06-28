Aylarca bu belirtiyi görmezden geldi: 22 yaşında bağırsak kanseri teşhisi kondu

Ancak Temmuz ayında şikâyetlerinin şiddetlenmesi ve şişkinliğin artması üzerine bir arkadaşının tavsiyesiyle doktora başvurdu. Yapılan testler, Lasica’nın bağırsak kanserinin üçüncü evresinde olduğunu ve hastalığın lenf düğümlerine yayıldığını ortaya koydu.



Ağustos ayında konulan teşhisin ardından, Eylül 2024’te total kolektomi (tüm kalın bağırsağın alınması) ameliyatı geçiren Lasica, geçici ileostomi uygulamasıyla yaşamaya başladı. Ardından altı ay süren sekiz kürlük kemoterapi tedavisiyle hastalıkla mücadele etti. Son yapılan BT taramasında kanserin tamamen temizlendiği açıklandı.





