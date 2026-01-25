Ayn İsa'daki YPG tünelleri ortaya çıktı
25.01.2026 03:13
Son Güncelleme: 25.01.2026 03:24
AA
Terör örgütü YPG'nin, Suriye ordusunun kontrol altına aldığı Rakka'nın kuzeyinde yer alan Ayn İsa beldesinde sivil yerleşim yerlerindeki evlerden açtığı onlarca tünel görüntülendi.
Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonlarıyla geçen hafta ele geçirdiği bölgelerden Rakka ve çevresindeki bölgelerde bir yandan da arama-tarama ve bomba imha çalışmaları sürüyor.
Rakka'nın kuzeyinde yer alan Ayn İsa beldesinde terör örgütü YPG'nin sivil yerleşim yerlerinde açtığı tüneller görüntülendi.
Ayn İsa'da YPG'nin sivil yerleşim yerlerinde açtığı onlarca tünelde kurduğu askeri hastane ve farklı yerleşim alanları ortaya çıktı. Örgütün, bir evin avlusunda açtığı tünellerden 11 farklı noktaya çıkış yapılabildiği görülürken, terör örgütü üyelerinin birbiriyle iletişim kurmak için sabit hat telefonu kullandığı anlaşıldı.
Yaptırılan tünellerin yaklaşık 1 metre genişliğinde olduğu ve bu tünellerin yüksekliğinin ise yaklaşık 2 metre olduğu anlaşılıyor.
Bu tünellerde internet, sabit hat telefonu ve elektrik ihtiyaçları için kabloların kullanıldığı görüldü.
Terör örgütü YPG mensuplarının bazı tünellerde motosikletle hareket edebilecek alanlar oluşturdukları da gözlendi.
Yerleşim yerlerinde silah ve mühimmat depoları da bulundu.
"DUVARDAN ATLAR YA DA KAPIYI TEKMELEYEREK GİRERLERDİ"
Evinden tünel açılan Suriyelilerden biri olan Hüseyin Suphi Selim, YPG'lilerin istedikleri zaman rahatça evine girip çıktıklarını ve onlara karşı seslerini çıkaramadıklarını anlattı. "Girmeyin dediğinde başını ağrıtırlardı." ifadelerini kullanan Selim yaşadıklarını şöyle anlattı: “Gitmek istediklerinde giderlerdi. Konuştuğumuzda bize DEAŞ'lı yaftası vurabilirlerdi. Eve girmek istediklerinde kapıyı çalmadan, ya duvardan atlarlardı ya da kapıyı tekmeyelerek girerlerdi.”
Suriye Savunma Bakanlığı yetkilisi Rağed ed-Deheş tünellerdeki ağ şebekesini anlatarak, YPG'lilerin yer üstünde az hareket ettiğini, daha çok yer altındaki tünelleri kullandığını ifade etti.
"Ayn İsa'da, kentteki tüm karargahlarına geçişleri olan tam ve entegre bir tünel ağı bulunuyordu." diyen Deheş, Ayn İsa'daki tünellerin yaklaşık yüzde 70'inin taramasını yaptıklarını kaydetti. Deheş, tünellerin kapatılması ya da lağvedilmesi için yetkili makamlardan talimat beklediklerini sözlerine ekledi.
ATEŞKES UZATILDI
Son iki haftada hükümet güçleri, terör örgütü YPG/SDG’nin kontrolündeki kuzey ve doğu bölgelerin geniş kesimlerini ele geçirerek hızlı bir ilerleme kaydetti.
Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya bağlı güçler, hafta başında kuzeydoğuda YPG/SDG’nin elinde kalan son kent kümelerine yaklaşmışken ateşkes ilan edildi. Kararla birlikte YPG/SDG’ye, Suriye ordusuna entegrasyon planı sunması için cumartesi akşamına kadar süre tanındı. Dün Suriye Savunma Bakanlığı, ateşkesin 15 gün süreyle uzatıldığını açıkladı.
SURİYE'DE NELER OLUYOR?
2024 sonunda, uzun yıllar ülkeyi yöneten Esad yönetimini deviren Ahmed Şara'ya bağlı güçler, Suriye’nin tamamını devlet kontrolüne almayı hedeflediğini açıklamıştı. Yıl sonu için konulan birleşme takvimi sonuç vermeyince, bu ay hükümet güçleri operasyon başlattı.
Operasyonlarda terör örgütü elindeki bölgelerin hızla ele geçirilmesiyle, petrol sahaları, hidroelektrik barajlar ve DAEŞ mensuplarının tutulduğu bazı tesisler hükümetin kontrolüne geçti. Terör örgütü YPG Kobani ve Haseke'ye çekilmek zorunda kaldı.