Aynı aileden 13 kişi öldü
Gazze'de İsrail'in boşaltılmasını istediği kuzey bölgelerden kaçanlar güneye sığındı. Ancak burada güvende değiller. İsrail güneyi de yoğun bombardıman altında tutuyor. İşte evlerini bırakarak Han Yunus'a giden ve buradaki hava saldırısında hayatını kaybeden Gazzeli bir ailenin hikayesi...
18 yaşındaki Dima Allamdani ve ailesi kuzeydeki Gazze kentinden kaçarak güneydeki Han Yunus'a giden yüz binlerce kişi arasındaydı. Ancak Han Yunus'ta sığındıkları yer İsrail saldırısının hedefi oldu.