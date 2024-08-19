Aynı aileden 3. başbakan! Törene babasıyla el ele geldi

ÇİN İLE İLİŞKİLERİ ELE ALACAK

37 yaşında ülke tarihinin en genç başbakanı olan Şinavatra, Çin ile ilişkileri de güçlendireceğini söyledi.

Şinavatra, "Tayland ve Çin'in çok uzun zamandır iyi ilişkileri var. Çinli liderlerle yaptığım tüm görüşmelerde çok sıcak bir şekilde karşılandım. Çin ile birlikte çok daha fazla şey yapmak istiyoruz" diye konuştu.