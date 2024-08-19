Aynı aileden üçüncü başbakan! Törene babasıyla el ele geldi
Tayland'ın yeni başbakanı Peatongtarn Şinavatra, yemin töreninin ardından göreve başladı. Babası ve halasından sonra ailede bu görevi üstlenen üçüncü kişi olan Şinavatra Başbakan olarak ilk konuşmasında Çin ile ilişkileri güçlendireceği mesajı verdi.
BABASIYLA EL ELE GELDİ
Tayland'ın yeni başbakanı Peatongtarn Şinavatra, yemin töreninin ardından göreve başladı.
Parti merkezine, yıllar süren sürgünden dönen babası eski Başbakan Taksin Şinavatra ile el ele geldi.
Genç lider, babası ve halasının ardından ailedeki üçüncü başbakan oldu.