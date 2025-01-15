Aynı nokta! Los Angeles yangınları yeni yıl yangınıyla bağlantılı mı? Uydu görüntüleri incelendi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde başlayan yangınlarda can kaybı 25'e, kayıp sayısı 30'a çıktı. 12 binden fazla yapı kül olurken en çok merak edilen soru ise şu: Yangınlar nasıl çıktı? 7 Ocak'tan tam 6 gün önce, 2025'in ilk saatlerinde aynı bölgede daha küçük bir yılbaşı yangınının patlak vermesi, birçok tartışmayı beraberine getirdi. Peki bu iki yangın arasında nasıl bir bağlantı var?

Aynı nokta! Los Angeles yangınları yeni yıl yangınıyla bağlantılı mı? Uydu görüntüleri incelendi - 1

Los Angeles'ta bir haftadır evleri ve işyerlerini yakan yangınlar en az 25 kişinin ölümüne yol açtı.

Yaklaşık 30 kişi ise kayıp olarak bildirildi ve on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 12 binden fazla bina tahrip oldu.

Bu, ülke tarihinin “en pahalı yangınlarından” biri olarak kayıtlara geçti. Yangınlar, yaklaşık 163 kilometrekarelik bir alanı kül etti.

Cal Fire, Palisades yangınının yüzde 18, Eaton yangınının ise yüzde 35 oranında kontrol altına alındığını bildirdi.

Los Angeles tarihinin en yıkıcı yangınlarından birinin başlamasından altı gün önce, 2025'in ilk saatlerinde aynı bölgede daha küçük bir yılbaşı yangını çıktı.

Şimdi yetkililer bu ikisinin bağlantılı olup olmadığını belirlemeye çalışıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Aynı nokta! Los Angeles yangınları yeni yıl yangınıyla bağlantılı mı? Uydu görüntüleri incelendi - 2

PATİKA YAKININDA BAŞLADI

Pazartesi öğleden sonra, yangının nedenini araştıran Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'ndan (ATF) birimler ve Los Angeles Polis Departmanı, Palisades'teki Skull Rock patika yolunun yakınındaki bir çıkmaz sokağa gitti. Bölgeyi hızla sarı uyarı şeridiyle kapattılar.

Amerikan gazetesi Wall Street Journal'ın fotoğraflar, videolar, uydu görüntüleri ve bölge sakinleriyle yapılan görüşmelere dayanarak yaptığı analiz, her iki yangının da Santa Monica Dağları'ndaki Temescal Ridge'de bir bir patika yakınında çıktığını gösteriyor.

Bölge sakinleri, bölgenin yürüyüşçüler, köpek gezdirenler, bisikletçiler arasında popüler olduğunu söylüyor.

Aynı nokta! Los Angeles yangınları yeni yıl yangınıyla bağlantılı mı? Uydu görüntüleri incelendi - 3

ÖNCEKİ KÜÇÜK YANGIN İNCELENECEK

ATF pazartesi günü yaptığı açıklamada Palisades yangınını araştırmak üzere özel ajanlar, kimyagerler, mühendisler ve soruşturma araştırma uzmanlarından oluşan bir ekibin görevlendirildiğini belirtti.

Salı sabahı itibariyle yangının yüzde 17'si kontrol altına alınmış durumdaydı.

Teşkilatın Ulusal Müdahale Ekibinde görev yapan emekli ATF ajanı ve kundaklama uzmanı Scott Sweetow, yangının nedenini belirlemeye yönelik soruşturma çalışmalarının, yangının yeniden alevlenip alevlenmediğini görmek için muhtemelen daha önceki küçük yangının incelenmesini de içereceğini söyledi.

Aynı nokta! Los Angeles yangınları yeni yıl yangınıyla bağlantılı mı? Uydu görüntüleri incelendi - 4

YANICI MADDE KULLANILDI MI?

Sweetow, yangınlar arasında geçen süre göz önüne alındığında, yeniden alevlenmenin suçlu olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Sweetov, müfettişlerin göz önünde bulunduracakları diğer olasılıkların ise sigara közü, çakmak alevi ya da bölgede yanıcı bir madde kullanılıp kullanılmadığı olduğunu ifade etti.

Ayrıca yamaçta benzin ya da diğer yanıcı sıvıların izlerini kontrol etmek için köpekleri kullanmaları ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen elektrik hatlarının yangını tetikleyip tetiklemediğini incelemeleri de muhtemel.

Aynı nokta! Los Angeles yangınları yeni yıl yangınıyla bağlantılı mı? Uydu görüntüleri incelendi - 5

HAVAİ FİŞEKLERLE GELEN KORKU

Bölgede evler harabeye dönmüş durumda.

Ulusal Muhafız ve kontrol noktalarıyla abluka altına alınmış lüks bir mahallede yaşayanlar, yangınların, yeni yıl yangınla bağlantılı olup olmadığını ve nasıl bağlantılı olduğunu anlamaya çalışıyorlar.

Yılbaşı gecesi havai fişeklerin sesi, Palisades'in Highlands bölgesinde yaşayan insanlar için tanıdık bir korku hissi yaratıyordu: Ya bu eğlence bir yangına neden olursa? 

Aynı nokta! Los Angeles yangınları yeni yıl yangınıyla bağlantılı mı? Uydu görüntüleri incelendi - 6

"AYNI NOKTA!"

Bir mahalle sakini, 7 Ocak’taki yangın başlayınca “Aynı nokta” diye bağırdı.

Yangın haberinin yayılması ve duman bulutlarının kilometrelerce uzaktan görülebilir hale gelmesiyle birlikte, bölgedeki okullar ailelere çocuklarını almaları için haber verdi, bu da çocukların telaşlı bir şekilde toplanmasına ve yaya olarak tahliye edilmesine yol açtı.

Aynı nokta! Los Angeles yangınları yeni yıl yangınıyla bağlantılı mı? Uydu görüntüleri incelendi - 7

"OLASI YENİDEN ALEVLENME" UYARISI

Bazı aileler önemli eşyalarını alıp kaçarken, diğerleri evlerine dönüp resmi tahliye emirlerini bekledi.

Öğleden kısa bir süre sonra bir mahalle güvenlik uyarısında “1 Ocak’taki yangın olayından olası yeniden alevlenme” ifadesi kullanıldı.

Mahalle sakinlerine gönderilen bir güvenlik uyarısında “Şu anda geniş çaplı bir tahliye emri yok” denildi.

Bazı aileler önemli eşyalarını alıp kaçarken, diğerleri evlerine dönüp resmi tahliye emirlerini bekledi.

Palisades'teki kuzey yamaç mahallelerinden aşağıya doğru çok az sayıda ana çıkış yolu olduğu için tahliye edilenlerin çoğu Palisades Drive'da saatlerce yolculuk yaptı; bazı insanlar arabalarını refüje ya da yol kenarına park edip güvenlik için koştu.

Aynı nokta! Los Angeles yangınları yeni yıl yangınıyla bağlantılı mı? Uydu görüntüleri incelendi - 8

İKİ YANGINDAKİ ALTYAPI ENDİŞESİ

Bir başka mahalle uyarısında “Palisades Drive ve çevresindeki sokaklar giriş çıkışı engelleyecek şekilde kilitlendi” denildi. Terk edilmiş arabalar ve trafik sıkışıklığı itfaiyecilerin sokaklarda ilerlemesini zorlaştırdı.

İki yangının yarattığı yıkım ve ölçek farkı, bölge sakinleri arasında kamu güvenliğine ilişkin yanlış adımlar ve yıkıcı Palisades yangınının yayılmasına katkıda bulunmuş olabilecek altyapı zayıflıklarına dair soru işaretleri yarattı.

Palisades'in Highlands bölgesinde ikamet eden ve salı ve çarşamba günleri evinde kalan Forrest Reynolds, “Eyalet, ilçe ve şehir düzeyinde olmak üzere hükümetin her kademesindeki beceriksizlik bu olaya yol açtı” dedi.

Aynı nokta! Los Angeles yangınları yeni yıl yangınıyla bağlantılı mı? Uydu görüntüleri incelendi - 9
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