Aynı nokta! Los Angeles yangınları yeni yıl yangınıyla bağlantılı mı? Uydu görüntüleri incelendi
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde başlayan yangınlarda can kaybı 25'e, kayıp sayısı 30'a çıktı. 12 binden fazla yapı kül olurken en çok merak edilen soru ise şu: Yangınlar nasıl çıktı? 7 Ocak'tan tam 6 gün önce, 2025'in ilk saatlerinde aynı bölgede daha küçük bir yılbaşı yangınının patlak vermesi, birçok tartışmayı beraberine getirdi. Peki bu iki yangın arasında nasıl bir bağlantı var?
Los Angeles'ta bir haftadır evleri ve işyerlerini yakan yangınlar en az 25 kişinin ölümüne yol açtı.
Yaklaşık 30 kişi ise kayıp olarak bildirildi ve on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 12 binden fazla bina tahrip oldu.
Bu, ülke tarihinin “en pahalı yangınlarından” biri olarak kayıtlara geçti. Yangınlar, yaklaşık 163 kilometrekarelik bir alanı kül etti.
Cal Fire, Palisades yangınının yüzde 18, Eaton yangınının ise yüzde 35 oranında kontrol altına alındığını bildirdi.
Los Angeles tarihinin en yıkıcı yangınlarından birinin başlamasından altı gün önce, 2025'in ilk saatlerinde aynı bölgede daha küçük bir yılbaşı yangını çıktı.
Şimdi yetkililer bu ikisinin bağlantılı olup olmadığını belirlemeye çalışıyor.