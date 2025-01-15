Aynı nokta! Los Angeles yangınları yeni yıl yangınıyla bağlantılı mı? Uydu görüntüleri incelendi

YANICI MADDE KULLANILDI MI?

Sweetow, yangınlar arasında geçen süre göz önüne alındığında, yeniden alevlenmenin suçlu olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Sweetov, müfettişlerin göz önünde bulunduracakları diğer olasılıkların ise sigara közü, çakmak alevi ya da bölgede yanıcı bir madde kullanılıp kullanılmadığı olduğunu ifade etti.

Ayrıca yamaçta benzin ya da diğer yanıcı sıvıların izlerini kontrol etmek için köpekleri kullanmaları ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen elektrik hatlarının yangını tetikleyip tetiklemediğini incelemeleri de muhtemel.