Ayşe, Zoom’dan evlendi

Pandemi sırasında tanışan ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle hiç karşı karşıya gelmeyen bir çift, Zoom uygulaması aracılığıyla evlendi. İngiltere’de yaşayan Ayşe ile ABD’de yaşayan Darrin’in annesinin Facebook’ta mektup arkadaşı arama grubunda tanışmasıyla başlayan ilişkide 13 ay boyunda telefonda konuşan ikili, Ağustos ayında evlendi. Evlenmelerinin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen hala görüşemeyen yeni evli çift, Ayşe’nin ABD vizesinin çıkmasını bekliyor.

Haberler - ntv.com.tr 16.11.2021 - 14:32 | Son Güncelleme : 16.11.2021 - 14:33

Ayşe, Zoom’dan evlendi - 1

, Lancaster’da yaşayan Ayşe ile ABD, Michigan’da yaşayan Darrin, Zoom uygulaması üzerinden evlendi.

Ayşe, Zoom’dan evlendi - 2

Facebook grubu sayesinde tanışan çift henüz yüz yüze görüşmezken, yaklaşık 13 ay boyunca telefon üzerinden iletişime geçerek evlenme kararı aldı.

Ayşe, Zoom’dan evlendi - 3

İngiltere’nin Lancaster şehrinde temizlik görevlisi olarak görev yapan Ayşe, 2020 yılının Temmuz ayında yeni bir arkadaş bulmak amacıyla girdiği Facebook grubunda şimdilerde eşi olan Darrin’in 56 yaşındaki annesi Kenda ile konuşmaya başladı.

Ayşe, Zoom’dan evlendi - 4

Kenda’nın, 24 yaşındaki oğluyla konuşmasına aracılık ettiği durum sonrasında ikili, telefonla konuşmaya başladı.

Ayşe, erkek arkadaşıyla tanışmak için Temmuz ayında ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'ne bir gezi planlamaya başladı ancak ABD'ye seyahat kısıtlamaları nedeniyle bunu gerçekleştiremedi.

Ayşe, Zoom’dan evlendi - 5

Seyahat yasakları nedeniyle görüşemeyen çiftten Ayşe, Harris'in yastıktan bebeğini yaptı. 

Ayşe bez bebeği yanından ayırmıyor. 

Ayşe, Zoom’dan evlendi - 6

Her gece birbirleriyle saatlerce telefonla konuşan çift, 21 Mayıs 2021'de Darrin’in Ayşe'ye evlenme teklif etmesiyle aralarındaki ilişkiyi resmileştirdi.

Ayşe, Zoom’dan evlendi - 7

Bu yıl 19 Ağustos'ta ise Ayşe ve Darrin, Zoom uygulaması yoluyla orada bulunan az sayıda arkadaş ve ailenin katılımıyla evlendi.

Ayşe, Zoom’dan evlendi - 8

Evleneli 3 ay olmasına rağmen hala yüz yüze görüşemeyen çift ilk kez görüşmek için Ayşe’nin ABD vizesinin çıkmasını bekliyor.

Ayşe, Zoom’dan evlendi - 9

Ayşe, "Bir milyon yıl bunun başıma geleceğini hiç düşünmezdim. Geçen yıl konuşmaya başladığımızda kimsenin bunu beklediğini sanmıyorum” derken “Ama biz evliyiz ve her şey tamamen yasal ve resmi, buna hala inanamıyorum” diye konuştu.

Ayşe, Zoom’dan evlendi - 10

Ayşe, “Düzgün bir şekilde buluşamamak gerçekten zor oldu ama uzun vadede bu bizi daha da güçlendirecek çünkü birlikte olmak için tüm bunlardan geçmek zorunda kaldık”derken, “Birbirimizi gerçekten seviyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ayşe, Zoom’dan evlendi - 11

“Eşimle tanışmadan önce kayınvalidemle tanışmam çok komik” diyen Ayşe, "Çok iyi anlaştık, bu yüzden oğluyla konuşmayı önerdiğinde, bunun harika bir fikir olduğunu düşündüm. İlk başta biraz gergindim çünkü onun fotoğraflarını gördüm ve çok hoş görünüyordu" şeklinde konuştu.

Ayşe, Zoom’dan evlendi - 12
Ayşe, Zoom’dan evlendi - 13

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