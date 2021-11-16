Ayşe, Zoom’dan evlendi

Ayşe, "Bir milyon yıl bunun başıma geleceğini hiç düşünmezdim. Geçen yıl konuşmaya başladığımızda kimsenin bunu beklediğini sanmıyorum” derken “Ama biz evliyiz ve her şey tamamen yasal ve resmi, buna hala inanamıyorum” diye konuştu.