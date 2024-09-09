Ayşenur Eygi, Batı Şeria'da düzenlenen törenle uğurlandı

TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK

Eygi'nin naaşının Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bu sabah Eygi'nin naaşının teslimini kolaylaştırmak için çalıştıklarını açıkladı.

Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının defnedilmek üzere ailesine teslim edilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.