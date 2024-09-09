Ayşenur Eygi, Batı Şeria'da düzenlenen törenle uğurlandı
Batı Şeria'da işgale karşı katıldığı protestoda İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, Nablus'tan uğurlandı. Filistinliler, Eygi'nin cenazesini omuzlarında taşıdı, Eygi'nin naaşının törenin ardından Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.
Batı Şeria'da yerleşimci şiddetine karşı katıldığı protestoda İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Nablus'ta cenaze töreni düzenlendi.
Eygi'nin naaşının daha sonra doğrudan Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.