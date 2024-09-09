Ayşenur Eygi, Batı Şeria'da düzenlenen törenle uğurlandı

Batı Şeria'da işgale karşı katıldığı protestoda İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, Nablus'tan uğurlandı. Filistinliler, Eygi'nin cenazesini omuzlarında taşıdı, Eygi'nin naaşının törenin ardından Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

Ayşenur Eygi, Batı Şeria'da düzenlenen törenle uğurlandı - 1

Batı Şeria'da yerleşimci şiddetine karşı katıldığı protestoda İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Nablus'ta cenaze töreni düzenlendi.

Eygi'nin naaşının daha sonra doğrudan Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

DÜNYA HABERLERİ

Ayşenur Eygi, Batı Şeria'da düzenlenen törenle uğurlandı - 2

İŞGALİ PROTESTO EDİYORDU

Amerikan vatandaşlığı da bulunan Eygi, geçtiğimiz hafta işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Beita kasabasında yasadışı İsrail yerleşimlerine karşı düzenlenen protestoya katılan insan hakları aktivisti Eygi, İsrail güçleri tarafından başından vuruldu.

Ayşenur Eygi, Batı Şeria'da düzenlenen törenle uğurlandı - 3

FİLİSTİN BAYRAĞINA SARILDI

Cenaze töreni Nablus'taki Rafidia Devlet Hastanesi'nden başladı ve kalabalık, İsrail'i sloganlarla protesto ederek yürüyüş yaptı.

Nablus Valisi Ghassan Daghlas'ın kıldırdığı cenaze namazına çeşitli Filistinli grupların liderleri ve geniş bir halk kitlesi katıldı.

Omuzlarda taşınan Eygi'nin naaşı, Filistin bayrağına sarıldı ve başı geleneksel Filistin kefiyesiyle örtüldü. 

Ayşenur Eygi, Batı Şeria'da düzenlenen törenle uğurlandı - 4

TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK

Eygi'nin naaşının Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bu sabah Eygi'nin naaşının teslimini kolaylaştırmak için çalıştıklarını açıkladı.

Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının defnedilmek üzere ailesine teslim edilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.

Ayşenur Eygi, Batı Şeria'da düzenlenen törenle uğurlandı - 5

DOĞRUDAN GÖNDERİLECEK

Keçeli, karayoluyla Filistin’den Ürdün’e geçişlerin, dünkü saldırı nedeniyle kapatıldığına işaret ederek, "Vatandaşımızın ailesinin talebi üzerine, cenazenin naklinin gecikmemesi amacıyla, naaşın uçakla doğrudan Türkiye’ye getirilmesi seçeneği üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, Eygi'nin naaşının önce İsrail'e daha sonra Ürdün üzerinden Türkiye'ye gönderilmesinin planlandığını aktarmıştı.

Ayşenur Eygi, Batı Şeria'da düzenlenen törenle uğurlandı - 6

İsrail ordusu henüz olayın ayrıntıları veya otopsi bulguları hakkında yorum yapmadı.

Ayşenur Eygi, Batı Şeria'da düzenlenen törenle uğurlandı - 7
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