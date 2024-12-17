Ayşenur Ezgi Eygi için Beyaz Saray önünde anma töreni
İşgal altındaki Batı Şeria’da 6 Eylül’de düzenlenen barışçıl bir protesto sırasında İsrail güçleri tarafından öldürülen Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için Beyaz Saray önünde anma töreni düzenlendi.
ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ta Batı Şeria’da 6 Eylül’de düzenlenen barışçıl bir protesto sırasında İsrail güçleri tarafından öldürülen Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için anma töreni düzenlendi.
Düzenlenen törene, Eygi’nin babası Mehmet Suat Eygi, kız kardeşi Özden Bennett, eşi Hamid Ali ve diğer yakınlarının yanı sıra ABD Kongre üyesi Rashida Tlaib ile çok sayıda kişi katıldı.