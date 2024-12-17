Ayşenur Ezgi Eygi için Beyaz Saray önünde anma töreni

İşgal altındaki Batı Şeria’da 6 Eylül’de düzenlenen barışçıl bir protesto sırasında İsrail güçleri tarafından öldürülen Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için Beyaz Saray önünde anma töreni düzenlendi.

Ayşenur Ezgi Eygi için Beyaz Saray önünde anma töreni - 1

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ta Batı Şeria’da 6 Eylül’de düzenlenen barışçıl bir protesto sırasında İsrail güçleri tarafından öldürülen Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için anma töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene, Eygi’nin babası Mehmet Suat Eygi, kız kardeşi Özden Bennett, eşi Hamid Ali ve diğer yakınlarının yanı sıra ABD Kongre üyesi Rashida Tlaib ile çok sayıda kişi katıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Ayşenur Ezgi Eygi için Beyaz Saray önünde anma töreni - 2

BAĞIMSIZ SORUŞTURMA TALEBİ

Filistin asıllı Kongre üyesi Tlaib, törende yaptığı konuşmada, İsrail'in Eygi'nin öldürülmesinde halen sorumluluk almadığını belirterek, Joe Biden yönetiminin de bu konuda bağımsız soruşturma talimatı vermemesini sert şekilde eleştirdi.

Ayşenur Ezgi Eygi için Beyaz Saray önünde anma töreni - 3

"TALİHSİZ BİR HATA OLMADIĞINI BİLİYORUZ"

Tlaib, "Başkan Biden’ın yakın zamanda ‘Bir Amerikan vatandaşına zarar verirseniz buna karşılık veririz’ dediğini biliyoruz. Ancak eylemsiz kaldılar, söz konusu İsrail hükümetinin Amerikalıları öldürmesi olunca bu sözleri tamamen yalan.” şeklinde konuştu.

"Hepimiz Ayşenur’un öldürülmesinin ‘talihsiz bir hata’ olmadığını biliyoruz. İsrail ordusu, ona yaptıklarını Filistinlilere her gün yapıyor.” diyen Tlaib, bağımsız soruşturma çağrısında bulundu.

Ayşenur Ezgi Eygi için Beyaz Saray önünde anma töreni - 4

"ADALET NEREDE?"

Eygi’nin eşi Hamid Ali, hayal kırıklığını dile getirerek, yetkililerin, Eygi’nin ölümünü "haksız" olarak nitelendirmelerine rağmen halen İsrail’i sorumlu tutmak için bir adım atmadıklarını belirtti.

"Adalet nerede ve bu kadar uzun süren şey tam olarak nedir?" diyen Ali, "ABD, Rachel Corrie veya Shireen Abu Akleh gibi diğer Amerikalıların öldürülmesi konusunda İsrail’i sorumlu tutsaydı, belki de İsrail askerleri bugün diğer sivilleri öldürmekte bu kadar cesur olamazlardı." değerlendirmesini yaptı.

Ayşenur Ezgi Eygi için Beyaz Saray önünde anma töreni - 5

"HENÜZ 26 YAŞINDAYDI"

Eygi’nin kız kardeşi Özden Bennett ise Ayşenur ile ilgili olarak, "Henüz 26 yaşındaydı. Üniversiteden yeni mezun olmuştu ve hayatının bir sonraki bölümünü keşfetmek için heyecanlıydı ama Ayşenur, maalesef o fırsatı elde edemedi." dedi.

Bennett, “Ayşenur, tıpkı kendisinden önceki pek çok kişi gibi başkaları için savaşırken öldü. Ayşenur için adalet, İsrail ordusunun şiddetinin diğer kurbanları için adalete bir adım daha yaklaşmak anlamına gelecektir." ifadesini kullandı.

Ayşenur Ezgi Eygi için Beyaz Saray önünde anma töreni - 6

İSRAİL ASKERLERİNİN EYGİ'Yİ KATLETMESİ

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, gösteriye katılan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, İsrail işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

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