Ayşenur Ezgi Eygi için Beyaz Saray önünde anma töreni

"HENÜZ 26 YAŞINDAYDI"

Eygi’nin kız kardeşi Özden Bennett ise Ayşenur ile ilgili olarak, "Henüz 26 yaşındaydı. Üniversiteden yeni mezun olmuştu ve hayatının bir sonraki bölümünü keşfetmek için heyecanlıydı ama Ayşenur, maalesef o fırsatı elde edemedi." dedi.

Bennett, “Ayşenur, tıpkı kendisinden önceki pek çok kişi gibi başkaları için savaşırken öldü. Ayşenur için adalet, İsrail ordusunun şiddetinin diğer kurbanları için adalete bir adım daha yaklaşmak anlamına gelecektir." ifadesini kullandı.