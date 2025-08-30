Az bilinen bağırsak rahatsızlığına dikkat: Alzheimer'ın ilk belirtisi olabilir

Yeni bir araştırma, Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların tespitinde kritik ipuçlarının beyinde değil bağırsaklarda bulunabileceğini ortaya koydu.

Az bilinen bağırsak rahatsızlığına dikkat: Alzheimer'ın ilk belirtisi olabilir - 1

Bilim insanları, vitamin eksikliği ve bağırsak iltihabı gibi sindirim sorunları yaşayan kişilerin, Alzheimer ve Parkinson ile ilişkili hafıza problemlerine daha yatkın olduğunu belirledi. Uzun süredir yapılan çalışmalar da bağırsaklardaki iltihabın beyin aktivitesini olumsuz etkileyebileceğine işaret ediyordu.

DÜNYA HABERLERİ

Az bilinen bağırsak rahatsızlığına dikkat: Alzheimer'ın ilk belirtisi olabilir - 2

ABD’deki Alzheimer ve İlgili Demanslar Merkezi uzmanları, diyabet başta olmak üzere çeşitli metabolik ve sindirim sistemi rahatsızlıklarının, beyindeki sinir hücrelerinin ölümünü hızlandırarak Alzheimer ve Parkinson riskini artırabileceğini bildirdi.

Henüz tedavisi bulunmayan Alzheimer hastalığı, bunamanın en yaygın nedeni. Erken teşhis sayesinde uygulanan tedaviler, semptomların hafifletilmesi ve ilerlemenin yavaşlatılmasında büyük rol oynuyor.

Az bilinen bağırsak rahatsızlığına dikkat: Alzheimer'ın ilk belirtisi olabilir - 3

Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmada, “Bağırsak-beyin eksenindeki bozuklukların nörodejenerasyonla ilişkisini anlamak, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için yeni terapötik müdahaleler geliştirilmesine katkı sağlayabilir” ifadeleri yer aldı.

Çalışma kapsamında bugüne kadar yapılan en geniş biyobanka analizi gerçekleştirildi. Araştırmacılar, bağırsak ve metabolik bozukluklarla ilgili 155 farklı tanıyı inceleyerek, beslenme ve sindirim sistemi sorunlarının Alzheimer ve Parkinson riskini artırdığını ortaya koydu.

Crohn, ülseratif kolit, irritabl bağırsak sendromu (IBS), reflü ve diyabet gibi rahatsızlıkların Alzheimer’a yatkınlığı yükselttiği; IBS, diyabet ve B vitamini eksikliğinin ise Parkinson riskini artırdığı tespit edildi.

Az bilinen bağırsak rahatsızlığına dikkat: Alzheimer'ın ilk belirtisi olabilir - 4


Parkinson Vakfı verilerine göre, sindirim sorunları hastaların yüzde 70’inde görülüyor ve genellikle hastalığın motor belirtilerinden yıllar önce ortaya çıkıyor. Araştırma ekibi, risk faktörlerinin semptomlardan 15 yıl önceye kadar tespit edilebileceğini vurguladı.


Az bilinen bağırsak rahatsızlığına dikkat: Alzheimer'ın ilk belirtisi olabilir - 5

Uzmanlara göre bu biyobelirteçler sayesinde yüksek doğrulukla risk tahmini yapılabilir, kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları ve hedefe yönelik tedaviler geliştirilebilir. Ancak araştırmacılar, genetik faktörlerin öngörüde bağırsak sorunlarından daha belirleyici olduğunu da hatırlatıyor.

Alzheimer’s Research UK verilerine göre, 2022’de yalnızca İngiltere’de 74 bin 261 kişi bunama nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayı, demansı ülkenin en büyük ölüm nedeni haline getirdi.

DAHA FAZLA GÖSTER