Az bilinen bağırsak rahatsızlığına dikkat: Alzheimer'ın ilk belirtisi olabilir

Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmada, “Bağırsak-beyin eksenindeki bozuklukların nörodejenerasyonla ilişkisini anlamak, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için yeni terapötik müdahaleler geliştirilmesine katkı sağlayabilir” ifadeleri yer aldı.



Çalışma kapsamında bugüne kadar yapılan en geniş biyobanka analizi gerçekleştirildi. Araştırmacılar, bağırsak ve metabolik bozukluklarla ilgili 155 farklı tanıyı inceleyerek, beslenme ve sindirim sistemi sorunlarının Alzheimer ve Parkinson riskini artırdığını ortaya koydu.



Crohn, ülseratif kolit, irritabl bağırsak sendromu (IBS), reflü ve diyabet gibi rahatsızlıkların Alzheimer’a yatkınlığı yükselttiği; IBS, diyabet ve B vitamini eksikliğinin ise Parkinson riskini artırdığı tespit edildi.



