Az bilinen bağırsak rahatsızlığına dikkat: Alzheimer'ın ilk belirtisi olabilir
Yeni bir araştırma, Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların tespitinde kritik ipuçlarının beyinde değil bağırsaklarda bulunabileceğini ortaya koydu.
Bilim insanları, vitamin eksikliği ve bağırsak iltihabı gibi sindirim sorunları yaşayan kişilerin, Alzheimer ve Parkinson ile ilişkili hafıza problemlerine daha yatkın olduğunu belirledi. Uzun süredir yapılan çalışmalar da bağırsaklardaki iltihabın beyin aktivitesini olumsuz etkileyebileceğine işaret ediyordu.