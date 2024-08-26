Azalan su kaynakları çatışmalara neden oluyor: Su stresinin en çok yaşandığı ülkeler
İklim değişikliğiyle birlikte artan sıcaklıklar, dünya genelinde su stresini artırarak bölgesel ve uluslararası gerginliklere yol açıyor. Dünya Kaynakları Enstitüsü’nün verilerine göre, 25 ülke yıl boyunca yüksek su stresi yaşıyor ve bu ülkeler dünya nüfusunun dörtte birini oluşturuyor. Ayrıca, 4 milyar insan yılın en az bir ayında yüksek su stresi altında kalıyor.
İklim değişikliği sonucu sıcaklıklarda yaşanan aşırı artışlar dünyanın birçok bölgesinde kuraklığa yol açıyor.Özelikle birden fazla ülkenin sınırları içinde yer alan su kaynaklarında yaşanan değişimler bölgesel gerginliklerin artışına sebep olabiliyor.