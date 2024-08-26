Azalan su kaynakları çatışmalara neden oluyor: Su stresinin en çok yaşandığı ülkeler

SU STRESİNİ EN ÇOK YAŞAYAN 5 ÜLKE

Su stresinin en yoğun yaşandığı 5 ülke Bahreyn, Kıbrıs, Lübnan, Umman ve Katar olarak sıralanıyor. Bu ülkelerde su kaynaklarının kıt olması ve evsel, tarımsal ve endüstriyel kullanım talebinin yüksek olması, su stresinin temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Su stresinin en fazla yaşandığı bölgeler ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Güney Asya. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da nüfusun yüzde 83’ü, Güney Asya’da ise yüzde 74’ü su stresine maruz kalıyor.

2050 yılına gelindiğinde küresel su talebinin yüzde 20 ila yüzde 25 artması bekleniyor. Bu artışla birlikte, 1 milyar kişinin daha aşırı derecede yüksek su stresiyle mücadele edeceği ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika'nın tamamının yüksek su stresi altında kalacağı öngörülüyor.