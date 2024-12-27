Azerbaycan uçağı nasıl düştü? Kara kutular inceleniyor
Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında acil iniş yapmaya çalışırken düşmesi sonucu 38 yolcu hayatını kaybetti. Yolcu uçağının Rus uçaksavar sistemi tarafından düşürüldüğü açıklandı. Yetkililer, onlarca kişinin ölümüne yol açan felaketin nedenine ışık tutması umut edilen iki kara kutuyu da enkaz alanından kurtardı. Kara kutuların uçağa ne olduğunu belirlemede yardımcı olacak önemli bilgiler sağlaması bekleniyor.
İKİ KARA KUTUSU VARMIŞ
ABD'li bir yetkili, işaretlerin Azerbaycan Hava Yolları'na ait J2-8243 sefer sayılı uçağın Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmeden önce Rus sistemlerine ait bir füzeyle vurulduğunu gösterdiğini söyledi.
Onlarca kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kazanın nedenine ışık tutması umut edilen iki kara kutu da uçağın enkazından kurtarıldı.