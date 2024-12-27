Azerbaycan uçağı nasıl düştü? Kara kutular inceleniyor

KAZAYA NE SEBEP OLDU?

Uçağın düşmesinden sonra yayınlanan video ve görüntüler, gövdesinde şarapnel veya enkaz hasarına benzeyen delikler olduğunu gösteriyor.

Azerbaycan Hava Yolları başlangıçta, olayın uçağın bir kuş sürüsüyle çarpışmasından kaynaklandığını söyledi.

UKRAYNA AÇIKLAMAYA İTİRAZ ETTİ

Ancak Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ne bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, uçağın "Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü" iddia ederek bu açıklamaya itiraz etti.