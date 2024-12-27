Azerbaycan uçağı nasıl düştü? Kara kutular inceleniyor

Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında acil iniş yapmaya çalışırken düşmesi sonucu 38 yolcu hayatını kaybetti. Yolcu uçağının Rus uçaksavar sistemi tarafından düşürüldüğü açıklandı. Yetkililer, onlarca kişinin ölümüne yol açan felaketin nedenine ışık tutması umut edilen iki kara kutuyu da enkaz alanından kurtardı. Kara kutuların uçağa ne olduğunu belirlemede yardımcı olacak önemli bilgiler sağlaması bekleniyor.

Azerbaycan uçağı nasıl düştü? Kara kutular inceleniyor - 1

İKİ KARA KUTUSU VARMIŞ

ABD'li bir yetkili, işaretlerin Azerbaycan Hava Yolları'na ait J2-8243 sefer sayılı uçağın Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmeden önce Rus sistemlerine ait bir füzeyle vurulduğunu gösterdiğini söyledi.

Onlarca kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kazanın nedenine ışık tutması umut edilen iki kara kutu da uçağın enkazından kurtarıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Azerbaycan uçağı nasıl düştü? Kara kutular inceleniyor - 2

ABD HÜKÜMETİNİN İLK DEĞERLENDİRMESİ

ABD hükümeti, Çarşamba günü meydana gelen ve uçaktaki 67 kişiden en az 38'inin hayatını kaybettiği kazayla ilgili ilk kez bir değerlendirme sundu.

ABD'li yetkili, ilk belirtilerin doğrulanması halinde, bunun yanlış kimlik tespiti vakası olabileceğini söyledi.

Azerbaycan uçağı nasıl düştü? Kara kutular inceleniyor - 3

"EĞİTİMSİZ RUS BİRLİKLERİNİN HATASI"

Buna göre yetersiz eğitimli Rus birliklerinin, Ukrayna'nın İHA saldırılarına karşı ihmalkarca ateş açarak yolcu uçağını vurduğu tahmin ediliyor.

Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya'dan yetkililer, soruşturma tamamlanana kadar kazayla ilgili spekülasyon yapılmaması çağrısında bulundu.

Azerbaycan uçağı nasıl düştü? Kara kutular inceleniyor - 4

UÇAK ÜRETİCİSİ ENKAZ ALANINA GİDİYOR

Azerbaycan'ın resmi haber ajansının haberine göre, Brezilyalı yetkililer ve uçağın üreticisi Embraer'in temsilcilerinin cuma günü Kazakistan'a varması bekleniyor.

Yetkililer, kazaya yol açan süreci değerlendirme sürecine başladı.

Azerbaycan uçağı nasıl düştü? Kara kutular inceleniyor - 5

KARA KUTULAR KAZAYA IŞIK TUTACAK

Kaza yerinde standart kara kutunun yanında ikinci bir kara kutu bulundu.

Yetkililer, bunun uçağa ne olduğunu belirlemede yardımcı olacak önemli bilgiler sağlayacağını umuyor.

Azerbaycan uçağı nasıl düştü? Kara kutular inceleniyor - 6

UÇAĞIN ROTASI NEYDİ?

Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçak, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'nın güneyindeki Çeçenistan'ın  başkenti Grozni'ye doğru sefer yaparken, Aktau'ya yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta acil iniş yaptı.

Rus devlet medyası, uçağın Grozni'deki yoğun sis nedeniyle rota değiştirdiğini bildirdi.

Uçuş takip sitesi Flightradar24'e göre, uçak çarşamba günü Azerbaycan saati ile sabah 7.55'te havalandı ve yaklaşık iki buçuk saat sonra düştü.

Azerbaycan uçağı nasıl düştü? Kara kutular inceleniyor - 7

RUSLAR SİNYAL GÖNDERMİŞ

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev, Kazakistan'daki bir kontrol merkezine, uçağın düşmesinden yaklaşık 45 dakika önce Rusya'dan uçağın rota değiştirdiğine dair bir sinyal geldiğini söyledi.

Azerbaycan uçağı nasıl düştü? Kara kutular inceleniyor - 8

"OKSİJEN TANKI PATLADI" İDDİASI

Karabayev, Rus sevk görevlisinin uçağın kontrol sistemlerinde bir arıza yaşadığını ve mürettebatın kötü hava durumu raporları aldıktan sonra Aktau'ya uçmaya karar verdiğini aktardı.

Karabayev'e göre sevk görevlisi daha sonra "yolcu kabininde bir oksijen tankının patladığını ve yolcuların bilincini kaybetmesine neden olduğunu" söyledi.

Azerbaycan uçağı nasıl düştü? Kara kutular inceleniyor - 9

KAZADAN KAÇ KİŞİ KURTULDU?

Kazak yetkililer, uçakta bulunan 67 kişiden en az 38'inin kazada hayatını kaybettiğini, bunların arasında iki pilot ve bir uçuş görevlisinin de bulunduğunu doğruladı.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, enkazdan 2'si çocuk olmak üzere yaklaşık 29 kişinin sağ çıkarıldığını söyledi.

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı'nın ön verilerine göre, uçakta bulunan yolculardan 37'si Azerbaycan, 16'sı Rusya vatandaşı, 6'sı Kazakistan ve 3'ü Kırgızistan vatandaşıydı.

Azerbaycan uçağı nasıl düştü? Kara kutular inceleniyor - 10

KAZAYA NE SEBEP OLDU?

Uçağın düşmesinden sonra yayınlanan video ve görüntüler, gövdesinde şarapnel veya enkaz hasarına benzeyen delikler olduğunu gösteriyor.

Azerbaycan Hava Yolları başlangıçta, olayın uçağın bir kuş sürüsüyle çarpışmasından kaynaklandığını söyledi.

UKRAYNA AÇIKLAMAYA İTİRAZ ETTİ

Ancak Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ne bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, uçağın "Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü" iddia ederek bu açıklamaya itiraz etti.

Azerbaycan uçağı nasıl düştü? Kara kutular inceleniyor - 11

UÇAĞI HANGİ SAVUNMA SİSTEMİ DÜŞÜRDÜ?

CNN'e konuşan ABD'li yetkili, yolcu uçağını düşüren sistemin ne tür bir sistem olabileceğini değerlendirdi.

Rusya, gelişmiş S-300 ve S-400 yüzeyden havaya füze sistemleri ile orta menzilli Pantsir sistemi ve diğerleri de dahil olmak üzere bir dizi uçaksavar sistemine sahip.

Azerbaycan uçağı nasıl düştü? Kara kutular inceleniyor - 12

YETKİLİLER NE AÇIKLAMA YAPTI?

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, soruşturma başlatılmadan kazanın nedeni hakkında spekülasyon yapmanın yanlış olacağını söyledi.

Kazakistan Senatosu Başkanı Maulen Aşimbayev, perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bu hasarların niteliği ve felaketin nedenleri şu anda bilinmiyor." dedi.

Kazayı araştırmak üzere Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya'dan temsilcilerin yer aldığı bir komisyon kuruldu.

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