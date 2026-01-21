Azerbaycan ve İsrail, Trump'ın Barış Kurulu'na katılıyor. Kurulda başka kimler var?

Barış Kurulu ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de Barış Planı'nın ikinci aşamasının bir parçası.

Buna göre Gazze için bir yönetim planı oluşturuldu. Bu planın parçası olarak hayata geçirilen "Gazze Barış Kurulu" üyelikleri için de ilgililere davetler yapıldı. Buna göre davet edilen ülkeler kurulda 3 yıl yer alabilecek. Kurul üyeliğinin kalıcı bir şekilde bu sürenin sonunda devam edebilmesi için ise 1 milyar dolar ödenmesi gerekecek. Paranın ödendiği fonun yönetimi ise ABD Başkanı Donald Trump'ta olacak.

Barış Kurulu yılda en az bir kez ve "Başkanın uygun gördüğü zaman ve yerlerde" oylama toplantıları düzenleyecek. Gündem, başkanın yani Trump'ın onayına tabi olacak. Halefini de başkan kendisi atayacak.

Barış kurulu, yürütme kurulu ile düzenli olarak oylama yapılmayan toplantılar düzenleyecek. Bu toplantılar en az üç ayda bir yapılacak. Ayrıca üyelerin oyuyla bazı üyeler görevden alınabilecek.