Azerbaycan ve İsrail, Trump'ın Barış Kurulu'na katılıyor. Kurulda başka kimler var?
21.01.2026 09:46
Erdem Güzel
Azerbaycan ve İsrail ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de Barış Planı kapsamında kurulan Barış Kurulu'na katılma davetini kabul etti. Kuruldaki üye sayısı 15 oldu. Peki kuruldaki diğer ülkeler kimler? Daveti reddedenler var mı? İşte detaylar...
BARIŞ KURULU'NUN YENİ ÜYESİ AZERBAYCAN VE İSRAİL
Azerbaycan ABD Başkanı Donald Trump'ın “Barış Kurulu'na" katılmayı kabul etti. Ülke, davetin kabulüyle kurula katıldı.
Davos Zirvesi için İsviçre'de bulunan Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, verdiği röportajda “uluslarası ilişkiler yeni bir döneme giriyor. Bu dönemde hukukun üstünlüğü değil gücün üstünlüğü hakim oluyor. Her ülke kendi stratejisini ve politikalarını kendi potansiyeline dayandırmalı” ifadelerini kullandı.
İSRAİL DE TRUMP'IN DAVETİNİ KABUL ETTİ
Reuters'ın haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın Barış Kurulu davetini kabul etti.
Geçtiğimiz haftalarda Netanyahu "Gazze Barış Kurulu Yönetim Kurulu"nun kurulmasını eleştirmiş, "İsrail'in politikalarıyla çelişir" demişti.
Geçtiğimiz hafta Barış Kurulu Yönetim Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da olacağı belirtilmişti.
ÜYELİĞE DEVAM EDEBİLMENİN ÜCRETİ 1 MİLYAR DOLAR
Barış Kurulu ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de Barış Planı'nın ikinci aşamasının bir parçası.
Buna göre Gazze için bir yönetim planı oluşturuldu. Bu planın parçası olarak hayata geçirilen "Gazze Barış Kurulu" üyelikleri için de ilgililere davetler yapıldı. Buna göre davet edilen ülkeler kurulda 3 yıl yer alabilecek. Kurul üyeliğinin kalıcı bir şekilde bu sürenin sonunda devam edebilmesi için ise 1 milyar dolar ödenmesi gerekecek. Paranın ödendiği fonun yönetimi ise ABD Başkanı Donald Trump'ta olacak.
Barış Kurulu yılda en az bir kez ve "Başkanın uygun gördüğü zaman ve yerlerde" oylama toplantıları düzenleyecek. Gündem, başkanın yani Trump'ın onayına tabi olacak. Halefini de başkan kendisi atayacak.
Barış kurulu, yürütme kurulu ile düzenli olarak oylama yapılmayan toplantılar düzenleyecek. Bu toplantılar en az üç ayda bir yapılacak. Ayrıca üyelerin oyuyla bazı üyeler görevden alınabilecek.
HANGİ ÜLKELER BARIŞ KURULU DAVETİNİ KABUL ETTİ?
Azerbaycan ve İsrail'in katılma kararı aldığı Barış Kurulu'nda yer alan diğer ülkeler hangileri?
Planın sahibi ABD'nin yanı sıra, Arnavutluk, Arjantin, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan, Fas, Kanada, Kazakistan, Macaristan, Özbekistan, Paraguay ve Vietnam şimdilik kurula katılacaklarını bildiren ülkeler.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, bu daveti, “kurul Birleşmiş Milletler'in yerini almaya çalışıyor” endişesiyle reddedeceği belirtiliyor.
Bir diğer kurula katılmama kararı alan ülke ise Norveç oldu. Norveç Dışişleri Bakanı “Planın şimdiki hali gözetilerek" kararın verildiğini söyledi. Norveç ile ABD Başkanı Donald Trump'ın arası Nobel Barış Ödülü nedeniyle gerilmişti.
TÜRKİYE BARIŞ KURULU'NA KATILACAK MI?
Türkiye de ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Kurulu'na davet edilmişti. Türkiye'nin davet edilmesi üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuştu, “Buranın bir kuruluş şartı ve sözleşmesi var. Bununla ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımız çok kısa içerisinde kararını verecekler. Kıymetli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz." dedi.
Türkiye'ni yanı sıra, Almanya, Yunanistan, İtalya, Polonya, Rusya, İngiltere dahil 36 ülkenin daha kurula davet edildiği belirtildi.