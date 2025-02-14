Aziz Valentine kimdir? Sevgililer Günü tarihinin dayandığı Aziz Valentine'nin hikayesi

Sevgililer Günü tarihinin dayandığı Aziz Valentine'nin hikayesi bir kez daha gündeme geldi. Sevgililer Günü, günümüzde aşkın ve romantizmin kutlandığı bir gün olarak bilinse de kökeni, fedakârlık ve inanç dolu bir hikâyeye dayanır. Bu günün kahramanı olan Aziz Valentine, 3. yüzyılda Roma İmparatorluğu döneminde yaşamış bir din adamıdır. Peki, Aziz Valentine kimdir? Aziz Valentine'nin hikayesi nedir?

Aziz Valentine kimdir? Sevgililer Günü tarihinin dayandığı Aziz Valentine'nin hikayesi - 1

Her yıl 14 Şubat’ta kutlanan Sevgililer Günü, romantizmin ve aşkın sembolü haline gelmiş bir gün. Ancak bu özel günün kökeni, Aziz Valentine’in cesur ve fedakâr hikâyesine dayanıyor. Roma İmparatorluğu dönemine uzanan bu efsane, aşkın gücünü ve yasaklara rağmen sevmenin cesaretini temsil ediyor. Peki, Aziz Valentine kimdi ve neden aşk ile anılıyor? İşte Sevgililer Günü’nün arkasındaki büyüleyici hikâye…








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Aziz Valentine kimdir? Sevgililer Günü tarihinin dayandığı Aziz Valentine'nin hikayesi - 2

AZİZ VALENTİNE HİKAYESİ

Rivayetlere göre, Roma İmparatoru II. Claudius, genç erkeklerin evlenmelerinin orduya katılmalarını zorlaştırdığına inanıyordu. Bu yüzden, askerlerin evlenmesini yasakladı. Ancak Aziz Valentine, bu karara karşı çıkarak gizlice aşıkları evlendirmeye devam etti. Onun bu cesur hareketi, kısa sürede yetkililerin dikkatini çekti ve yakalanarak hapse atıldı.


Valentine, hapsedildiği sırada, gardiyanın kör olan kızına iyilikle yaklaştı ve mucizevi bir şekilde onun görmesini sağladığına inanılır. İdam edilmeden önce kıza bir mektup yazdı ve altına “Senin Valentine’in” notunu ekledi. İşte bu mektup, Sevgililer Günü’nde sevgililerin birbirine mektup ve kart göndermesi geleneğinin temeli olarak görülür.


Aziz Valentine kimdir? Sevgililer Günü tarihinin dayandığı Aziz Valentine'nin hikayesi - 3

AŞKIN VE FEDAKARLIĞIN SEMBOLÜ

14 Şubat 269 yılında idam edilen Aziz Valentine, daha sonra Hristiyan dünyasında aşkın, dostluğun ve fedakârlığın sembolü olarak aziz ilan edildi. Orta Çağ’da ise Sevgililer Günü, özellikle şair Geoffrey Chaucer’ın eserleriyle romantik bir gün olarak anılmaya başlandı.

Aziz Valentine kimdir? Sevgililer Günü tarihinin dayandığı Aziz Valentine'nin hikayesi - 4

Bugün Sevgililer Günü, aşkın en özel ifadelerinden biri olarak dünya genelinde kutlanıyor. Ancak bu günün ardında, aşk uğruna her şeyi göze alan bir adamın hikâyesi yatıyor. Aziz Valentine’in cesareti ve sevgisi, yüzyıllardır hatırlanmaya devam ediyor.

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