Aziz Valentine kimdir? Sevgililer Günü tarihinin dayandığı Aziz Valentine'nin hikayesi
Sevgililer Günü tarihinin dayandığı Aziz Valentine'nin hikayesi bir kez daha gündeme geldi. Sevgililer Günü, günümüzde aşkın ve romantizmin kutlandığı bir gün olarak bilinse de kökeni, fedakârlık ve inanç dolu bir hikâyeye dayanır. Bu günün kahramanı olan Aziz Valentine, 3. yüzyılda Roma İmparatorluğu döneminde yaşamış bir din adamıdır. Peki, Aziz Valentine kimdir? Aziz Valentine'nin hikayesi nedir?
Her yıl 14 Şubat’ta kutlanan Sevgililer Günü, romantizmin ve aşkın sembolü haline gelmiş bir gün. Ancak bu özel günün kökeni, Aziz Valentine’in cesur ve fedakâr hikâyesine dayanıyor. Roma İmparatorluğu dönemine uzanan bu efsane, aşkın gücünü ve yasaklara rağmen sevmenin cesaretini temsil ediyor. Peki, Aziz Valentine kimdi ve neden aşk ile anılıyor? İşte Sevgililer Günü’nün arkasındaki büyüleyici hikâye…