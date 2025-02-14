Aziz Valentine kimdir? Sevgililer Günü tarihinin dayandığı Aziz Valentine'nin hikayesi

AZİZ VALENTİNE HİKAYESİ

Rivayetlere göre, Roma İmparatoru II. Claudius, genç erkeklerin evlenmelerinin orduya katılmalarını zorlaştırdığına inanıyordu. Bu yüzden, askerlerin evlenmesini yasakladı. Ancak Aziz Valentine, bu karara karşı çıkarak gizlice aşıkları evlendirmeye devam etti. Onun bu cesur hareketi, kısa sürede yetkililerin dikkatini çekti ve yakalanarak hapse atıldı.





Valentine, hapsedildiği sırada, gardiyanın kör olan kızına iyilikle yaklaştı ve mucizevi bir şekilde onun görmesini sağladığına inanılır. İdam edilmeden önce kıza bir mektup yazdı ve altına “Senin Valentine’in” notunu ekledi. İşte bu mektup, Sevgililer Günü’nde sevgililerin birbirine mektup ve kart göndermesi geleneğinin temeli olarak görülür.





